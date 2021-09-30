“十一”出行指南来了！先看看再出发

前不久为迎接“十一”黄金周，我国各地跨省游陆续恢复，但面对最近多地的突发疫情，公众出游时依然不可放松警惕。

为使读者安心外出，科技日报记者准备了一份“十一”出行指南，让您做足准备再出发。

超万家A级景区正常开放，接待游客数量设限

据文化和旅游部市场管理司一级巡视员侯振刚介绍，国庆长假即将到来，游客出行量将增大。针对当前的疫情形势，暂不恢复旅行社及在线旅游企业出入境团队旅游和“机票+酒店”业务，暂缓新批涉外、涉港澳台营业性演出活动（演职人员已在境内的除外）。

同时，严格实施跨省旅游经营“熔断”机制。对出现中高风险地区的省（区、市），立即暂停旅行社及在线旅游企业经营该省的跨省团队旅游和“机票+酒店”业务，待该省域内中高风险地区清零后，再行恢复跨省旅游经营。

侯振刚指出，国庆假日期间，全国将有超过1万家A级旅游景区正常开放，约占A级旅游景区总数的80%。为确保旅游景区安全有序开放，A级旅游景区将合理控制游客接待上限，严格落实门票预约制度，做到游客信息可查询、可追踪。

此外，公众在选择出行目的地时，一定要提前了解当地疫情风险等级；同时要充分了解当地的疫情防控要求，向居住地所在社区街道主动咨询外出是否需要报备、旅游归来后是否需要居家观察。

做好个人防护，戴口罩、勤洗手、不扎堆

“十一”假期外出游玩，如何做好个人防护？

对此，中国疾病预防控制中心免疫规划首席专家王华庆表示，在目前全球新冠肺炎疫情流行的严峻形势下，外防输入的压力依然很大。他提醒公众在出行过程中依然要绷紧疫情防控这根弦，保持一定的警惕性。另外，在假日期间，不提倡聚集和聚会，尤其是不允许大规模的聚集。

王华庆提醒，公众在出行前要了解目的地的疫情防控等级，如果是中高风险地区就不能前往，如果市民所在地是中高风险地区，也不能出行。大家在出行过程中要做好个人防护，遵守戴口罩、勤洗手、保持手部清洁、保持社交距离、不扎堆、不聚集的疫情防控措施。

有条件的情况下，洗手时一定要用洗手液或肥皂，而且要用流动的水清洗。线下消费时，尽量采取扫码支付等非接触式支付方式。入住酒店时，尽量使用自带的洗漱用品，注意经常开窗通风。

同时，提倡家庭聚餐、聚会时不要超过10人，尽量减少聚餐人数，缩短聚餐时间，用餐时注意使用公筷公勺。

此外，10月是我国食物中毒高发月份。节假日期间聚餐和在外就餐机会增加，食物中毒风险也相应增加。大家一定要选择正规、卫生条件好的饭店或餐厅就餐。不食用来历不明的食物，不采集、不食用不明野生菌及野生植物。

尽量选择自驾游，随时监测体温和身体状况

专家建议，“十一”假期外出旅行，大家应尽量选择自驾游，在使用车辆时要做好如下防范措施：

司乘人员在进入公共场所返回车辆后，建议先用消毒剂进行手部消毒。有亲友（身体健康状况不明）搭乘车辆，应及时开窗通风，并对车内相关物体表面进行消毒，可选择用含氯消毒剂、二氧化氯等消毒剂或消毒湿巾进行擦拭。

如有可疑症状者搭乘私家车，该如何避免交叉感染？

如发现搭车乘客出现可疑症状，包括发热、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难、乏力、恶心呕吐、腹泻、肌肉酸痛等时，车内成员应佩戴医用外科口罩，尽量与同车人员保持距离，不要开启空调，适度开窗通风。

可疑症状者下车后，应迅速开窗通风，并对其接触物品（如车门把手、方向盘、车窗、风挡玻璃、座椅等）进行消毒。

专家特别提醒，旅途中要随身携带体温计，随时监测体温和身体状况。一旦出现发热、干咳等症状，不要恐慌，留在原地，拨打120急救电话说明情况，等待医务人员前来，切忌擅自四处走动。