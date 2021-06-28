脑卒中患者可“先诊疗后付费”

国家卫健委等10部门近日联合制定《加强脑卒中防治工作减少百万新发残疾工程综合方案》，提出推动建立全国统一的标准化卒中登记平台，推进全国卒中诊疗个案登记管理。方案明确，医疗机构对需要紧急救治的脑卒中患者实行“先诊疗、后付费”，不得因费用原因延误救治。

脑卒中及其导致的残疾，给患者、家庭以及社会造成了巨大负担。方案明确到2022年、2025年、2030年要达到阶段性目标，其中到2030年，我国30岁及以上居民高血压知晓率达到65%，高血压确诊患者规范治疗率提升到更高水平。所有设立卒中中心的二级以上综合医院、中医医院及相关的专科医院常规开展静脉溶栓及取栓技术。

方案明确，推动建立全国统一的标准化卒中登记平台，推进全国卒中诊疗个案登记管理，加强各级各类医疗卫生机构间的信息互联互通和安全有效共享，逐步实现脑卒中危险因素筛查登记、发病、患病、死亡的全过程动态管理。

大力开展“30岁及以上公民知血压行动”，通过多种形式加强高血压危害和防治知识科普宣教，积极引导30岁及以上公民每年至少进行一次血压检测。建立门诊普查血压制度，有条件的地方，推进在车站等公共场所适当区域设置自助血压检测点的工作，为公众提供免费自助血压检测服务。

医疗机构对需要紧急救治的脑卒中患者实行“先诊疗、后付费”，不得因费用原因延误救治。对身份不明确或者身份明确但无支付能力患者的急救费用，按照规定申请疾病应急救助基金支付。按照常态化制度化要求，医保部门大力推进药品和高值耗材带量采购工作，以量换价，降低价格，减轻群众负担。教育部门要将脑卒中等慢病防治科普知识写入中小学课本，加强中小学生的健康教育工作。（记者杨绪军）