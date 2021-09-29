谢培英：科学运用控制手段 避免孩子形成高度近视

9月16日下午，由人民网主办，人民在线承办的第三届国民视觉健康高峰论坛在人民日报社新媒体大厦举行。本次论坛以“数说眼健康，守护新视界”为主题，以我国全龄段人群眼健康关键性数据作为切入，多位来自政府主管部门、眼科医疗行业、教育界的有关领导、专家学者，以及眼健康企业代表出席并参与研讨，深度聚焦我国眼健康事业核心问题，旨在进一步探索推动我国眼健康事业高速高质发展的新举措，引导全社会共同参与我国眼健康事业发展。

论坛上，北京远程视觉视光眼科总院长、中国健康管理协会接触镜安全监控与视觉健康专委会主任委员谢培英参与“科技赋能促进我国眼健康事业高速高质发展”主题圆桌，分享控制儿童近视的关键控制手段，推广前沿成果和创新经验。

图：北京远程视觉视光眼科总院长、中国健康管理协会接触镜安全监控与视觉健康专委会主任委员谢培英

根据近期发布的监测数据，2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%，其中男生近视率为49.2%，女生为56.4%。从不同年龄段来看，6岁儿童的近视率为14.3%，小学生为35.6%，初中生为71.1%，高中生为80.5%。可以说，加强儿童青少年近视防控，迫在眉睫。

今年以来，教育部等集中发布了《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025年）》、2021年全国综合防控儿童青少年近视重点工作，以及《学前、小学、中学等不同学段近视防控指引》等文件，开启儿童青少年近视防控光明行动。

谢培英表示，我国学生近视呈现高发、低龄化趋势，发展到一定程度很容易形成高度近视，所以儿童青少年近视防控受到了国家的高度关注。

在谢培英看来，除了儿童青少年近视的问题，儿童斜弱视、儿童双眼视觉功能异常、儿童干眼等都是极为严重的问题，这些疾病会与近视的发生发展互相影响。因此，在控制近视的同时，也应该适当考虑一下各方面存在的问题，进行综合防治。

就目前而言，对于刚发生近视的儿童青少年，应该如何有效地对他们进行控制治疗呢？谢培英分别从临床上大力推广和使用的三种技术，进行了科普解读。

第一种控制手段是角膜塑形镜。谢培英指出，目前最受关注的是角膜塑形镜，这项技术经过国内外大量的研究与数据证实，在儿童控制近视发展角度，使用角膜塑形镜平均能达到50%-60%左右延缓发展的效果。“根据我们自己二十几年的临床经验，很多孩子经过佩戴之后甚至可以在十年的过程当中，近视度数没有超过100度的增长，但是在佩戴之前有可能一年就要增长100多度。”谢培英说。

其次，是多焦点软镜。谢培英认为，多焦点软镜是一种比较有希望的新技术，这项技术目前已获美国药监部门已经批准，认为其对近视防控可以起到一定的效果。

第三，是低浓度的阿托品。谢培英指出，如果使用得当，低浓度的阿托品对于儿童青少年近视也可以起到一定的延缓的作用。

对于如何选择并有效利用这些近视控制手段，避免孩子成为高度近视，谢培英建议，以上三种临床一线技术可以相互配合使用，例如药物和角膜塑形镜配合、药物和软性镜结合使用、软性镜和角膜塑形镜配合使用等，这些技术都是值得推荐的。

谢培英还特别指出，利用角膜塑形镜或多焦点软镜进行近视防控，是一项长期的精准的大工程，如何群策群力保证长达三五年甚至十年以上戴镜的有效性和安全性，目前全国接触镜安全监控委员会在配合药监部门发挥着积极的保驾护航的作用。