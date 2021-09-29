哈尔滨本次疫情感染来源不清楚

9月27日0时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例31例。其中境外输入病例18例，含3例由无症状感染者转为确诊病例（天津1例，湖南1例，云南1例）；本土病例13例（黑龙江11例，均在哈尔滨市；福建2例，均在厦门市）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

哈尔滨

疫情通过婚礼、聚餐等传播

9月28日，哈尔滨市人民政府新闻办公室举行疫情防控第三十四场新闻发布会，通报疫情防控总体情况及新增病例相关信息。

2021年9月27日0时至24时，哈尔滨市新增本土新冠肺炎确诊病例11例，其中，巴彦县8例，松北区3例。上述新增确诊病例是在隔离观察期间及全员核酸检测中发现，新冠病毒核酸初筛结果呈阳性，闭环转运至定点医院进行隔离治疗，专家组依据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第八版修订版)》，结合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。有关部门已对所有排查出的密切接触者和密接的密接全部落实隔离管控措施，并进行追踪排查，对涉及的小区进行封闭管理，对其曾经活动过的场所进行终末消毒和封闭管理。

在发布会上，哈尔滨市疾控中心主任助理王艳介绍了疫情防控流行病学调查特点。王艳表示，本次疫情从流行病学调查看，主要有以下三个特点：病例发现时均处于发病早期；本次疫情感染来源不清楚，通过多场婚礼婚宴、多人共同游戏、共同居住、多次聚餐等感染后造成传播，这些活动场所多为相对密闭空间，但目前看感染者之间存在比较明确的流行病学关联；病毒传播速度非常快，传播能力很强。

兴隆镇“只进不出 严禁聚集”

王艳介绍，针对巴彦县疫情形势，鉴于源头不清且病例相对集中在兴隆镇兴隆林业局所辖地区，为尽快控制疫情，经综合研判，将兴隆镇兴隆林业局有限公司街道办事处全域调整为高风险地区，同时将其区域的阳性个案的居住地所在小区调整为中风险地区，上述地区均作为封闭管理区，实行“封闭隔离、足不出户、服务上门”的封闭管理措施。

将兴隆镇划为封控区，实行“只进不出，严禁聚集”的管理措施，每户只能派一人在指定时间外出购置保障物资。将巴彦县除兴隆林业局和兴隆镇以外的其他乡镇，确定为管控区，实行“两点（居住点-工作点）一线、非必要不离开”的管理措施。

王艳表示，上述措施让巴彦县内的人员在短时间内快速静下来，尽量减少人员流动，降低了感染风险。

厦门

92岁患者核酸检测首次转阴

9月28日下午，厦门市人民政府新闻办公室召开厦门市疫情防控情况新闻发布会。

9月27日0时至24时，厦门共报告新增确诊病例2例，分布于集美区1例，同安区1例，均从集中隔离点发现，为确诊病例的密切接触者。截至9月27日24时，厦门累计报告确诊病例232例。病例分布在思明区9例、湖里区8例、集美区2例、海沧区8例、同安区205例。9月27日，新增报告密切接触者97人，次密切接触者312人。

9月27日17时至9月28日17时，厦门有11名确诊病例治愈出院，现有治愈出院病例45例。经积极治疗，厦门92岁的重型高龄患者核酸检测已首次转为阴性，调整为普通型。另一名重型病例也恢复良好，调整为普通型。厦门现在定点医院接受治疗的病例中，普通型147例，其余为轻型。漳州市3例病例均为普通型，病情稳定；泉州市4例病例，危重型1例，普通型1例，轻型2例。

涉疫小区解封需满足4个条件

据发布会介绍，厦门市思明区筼筜街道金桥社区惠祥花园经专家组综合评估，已具备解除管控条件。

据发布会介绍，根据国务院联防联控机制社区防控方案有关要求和厦门市指挥部关于社区封控管控解除的规程，封控区、管控区的解除需要同时满足4个条件：

一是近14天无报告新增病例或无症状感染者；二是最后一名密切接触者离开本区域超过14天；三是解除前48小时内，区域内所有人员完成一轮核酸筛查（单人单管检测），结果均为阴性；四是进行规范的终末消毒，且消毒效果评价合格。在满足上述条件的基础上，由各区组织专家组开展综合评估，及时对符合条件的相关区域予以解除封控或管控。

解封以后，对于原封控区居民，随着相关封控措施的解除，他们也将转入常态化防控的阶段，应该做到不聚集、不扎堆，平时勤洗手勤消毒，科学佩戴口罩，与他人时刻保持1米以上社交距离，养成健康生活方式。

文/记者 李铁柱