电动自行车充电如何安全又方便？

电动自行车如何保养？该不该年检？充电车棚利用率如何？近日，北京青年报记者走访多个社区及电动自行车企业门店，发现在电动自行车的消防安全问题上还有诸多难题亟待解决。

售后只有小修

电动自行车该不该保养？

电动自行车不像机动车或新能源车，有定期保养服务和年检年审要求。可以说，电动自行车的使用处于一种无管理状态。

“这车我骑了两年多，感觉没什么问题，但内部有没有毛病，我不懂电气电路，怎么知道呢？”通州区银河湾小区的一位电动自行车车主对北青报记者说。

北青报记者致电雅迪、小牛、爱玛等多家知名电动自行车企业，询问其销售的电动自行车是否有定期保养服务，车企客服均表示“有”。同时他们也都明确，保养服务的具体项目需要到服务点或销售点咨询。随后，北青报记者致电雅迪、小牛、爱玛电动自行车的销售门店或服务站，他们却表示“没有保养”。

“顶多给你拧拧螺丝，打打气。”小牛电动自行车销售门店的服务员说。爱玛电动自行车门店的一位女工作人员表示：“只要电池用原装的，绝对不会有问题。”

“车企做不了电池检测，因为电池是电池厂家提供生产的。”业内人士称，市场上电动自行车的电池有多个品牌，不同品牌的电动自行车使用的电池品牌并不同。

“电动自行车起火主要是电池短路引起的，而短路的隐患都是在日常使用中就埋下了，日晒可能会导致线路老化，雨淋可能会导致短路，颠簸也可能导致一些电路从卡槽中掉出来，搭在别的线路上。这些问题不打开电池和电机检测是不会知道的。”通州区消防救援支队祁兴龙说。

报废全凭感觉

强制年检可不可行？

除了保养之外，电动自行车该不该年检也成了讨论最多的话题。诸多车企工作人员告诉北青报记者，电动自行车不需要年检，出现故障后报废就可以了。

事实上，有关电动自行车强制年检的问题，在几年前就已经得到了社会的关注。2018年山西晋城市政协民革委员会四支部就曾经提出建议，希望能够对电动自行车实行强制免费年检。电动自行车年检后，必须在明显处粘贴由交管部门监制备案的年检标识。

《道路交通安全法》有关规定中对于机动车年检有明确规定，要求机动车自注册登记之日起，按照相应车型的期限进行安全技术检验。不过，根据《电动自行车安全技术规范》新国标规定，电动车分为三种：电动自行车、轻便摩托车、电动摩托车，其中电动自行车为非机动车范畴，轻便摩托车和电动摩托车属于机动车范畴，后两者需要按时年检，同时还要购买强制保险。电动自行车不属于机动车，并不在《道路交通安全法》的要求范畴内。

堆杂物、停三轮车

充电车棚为何成摆设？

家住通州旗舰凯旋小区的张先生说，他家楼上至少有3位邻居有电动自行车，经常把电池拎上楼充电。为此，张先生将问题反映给社区，居委会李书记表示，马上会安排社区人员挨家挨户摸排小区内电动自行车的停放和充电情况，会报备和劝阻。

北青报记者在该小区发现，电动自行车充电车棚内有十多个充电口，不过车棚里充电的电动自行车只有两辆，有一半的位置被普通自行车、三轮车甚至杂物占据。李书记说，该小区电动自行车充电车棚利用率不高，有些车主觉得充电车棚离家太远，为了图方便就把电池拿回家充电。小区充电点是以前自行车车棚改造的，所以也混停了很多自行车。

此外，北青报记者还走访了多个小区，在东城区幸福家园小区、海淀区韦伯豪小区也发现有自行车、三轮车停在电动自行车充电车棚的情况。

幸福家园小区的充电车棚内设置了2个充电箱，每个充电箱有2条充电线，可分别供2辆电动自行车进行充电。然而车棚内停满了自行车，已经挤占了充电区域，导致电动自行车无法充电。

物业工作人员刘龙介绍，现在小区已经在规划设置更多的充电桩，在完成测试后将会尽快投入使用，方便居民充电。但建成充电点之后如何管理，仍是一道难题。

文/记者 张子渊 实习生 刘萌 尹航 陈正雅