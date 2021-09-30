秋冬季“不发不用治”？白癜风“愈后防复”不可忽视

进入秋冬季节，白癜风患者病情趋于稳定，但“不发不用治”却是误区！眼下正是巩固治疗效果的有利时机。临床表明，愈后健康管理对巩固白癜风复色疗效，预防白斑因各种原因出现反复，促进身心全面健康具有重要意义。

为进一步提升白癜风愈后健康管理学术和临床应用水平，帮助更多白癜风患者及家庭增强健康管理意识，9月27日，中国中医药信息学会中医医院管理分会举办2021白癜风愈后健康管理学术峰会，聚焦、深度解读和剖析白癜风愈后健康管理的重要意义，指导帮助患者全周期康复诊疗，呼吁关爱白癜风群体身心健康。

白癜风属慢性病

需建立健康管理模式

提到“健康管理”，中国中医药信息学会中医医院管理分会会长陈珞珈表示，它是指对个人或人群的健康危险因素进行检测、分析、评估和干预的全面管理的过程。而愈后健康管理作为健康管理的重要内容，也是祖国医学整体观念，以及中医“愈后防复”治未病理念的集中体现。“白癜风作为一种慢性皮肤白斑病，影响和困扰着越来越多人的健康。如何更好地防控白癜风也成为全世界医学界共同研究的课题。”

北京中西医结合学会医学美容专业委员会主任委员、原首都医科大学附属北京友谊医院皮肤性病科科主任赵俊英表示，做好健康管理，可以帮助病人以及健康人群更好地恢复健康、维护健康、促进健康，并节约经费开支，有效降低医疗支出。对于皮肤亚健康人群，特别是患某些皮肤病的人群来说，专业的皮肤管理尤为重要和迫切。皮肤管理不仅包括诊前预防、诊中专病专治，也包括皮肤疾病的愈后健康管理。

赵俊英介绍，白癜风是目前较常见的色素脱失性皮肤白斑病，也是一种慢性皮肤病，不仅影响美观，而且给患者心理带来很大负担。很多白癜风患者之所以病情不愈，反反复复，与缺乏管理意识和能力，在疾病的预防、诊断、治疗、愈后管理等各环节没能做到位，存在皮肤管理“漏洞”有很大关系。

根据长期临床实践，针对慢性皮肤疾病，建立一套科学完整、全周期、个性化、持续性的健康管理模式非常关键。

患者忽视“愈后防复”

陷入反复复发怪圈

北京国丹白癜风医院副院长刘德润认为，中医治未病理念对于疾病全周期管理具有重要指导意义。随着医学的发展，白癜风检测、治疗手段都在不断进步，从中医中药的研究到现代科技理论、从单验方的治疗经验到多手段联合治疗等都取得了比较可喜的成绩。

临床上，不少患者只重视治疗，却忽视了“愈后防复”的重要性。这也是导致不少患者陷入“治疗-反复-治疗-再复发”怪圈的原因。

因此，他认为，白癜风的愈后健康管理应予以更高的重视，也就是针对已临床康复的患者在巩固治疗、并发症、愈后、随访、预防以及健康培训等方面的管理。

刘德润进一步解释称，白癜风愈后健康管理，要根据不同的人群特点各异，健康风险不同，确定其健康管理的不同重点。在大方向上来说，可以利用中医的整体观念、治未病的思想来指导。包括饮食管理、行为习惯、生活方式管理、运动管理、情志管理（心理健康管理）等多个方面。

健康管理分三阶段

愈后也需复诊巩固治疗

针对白癜风疾病发生、发展、转归的特点，北京中西医结合学会第七届皮肤性病专业委员会委员王家怀认为，其健康管理应从三个阶段出发，也就是中医治未病思想的三点：“未病先防”“既病防变”和“愈后防复”，为患者提供诊前—诊中—愈后“三位一体”全周期服务。

一是诊前，未病先防。在未病之前采取各种预防措施，以防止疾病的发生。白癜风发病是内、外多种因素共同作用的结果。例如，该疾病有一定遗传因素参与，有家族病史的人群要更多注意做好防范；再比如经常接触酚类、苯类等化学制品的人群，也要多注意；此外，要改变不合理生活方式、不良习惯及心理。有效干预白癜风的潜在危险因素，变被动治疗为主动预防保健，在一定程度上降低和控制发病。

二是诊中，既病防变。通俗些说就是指在疾病发生以后，应早期诊断、早期治疗，以防止疾病发展与转变。疾病发生后，病症可能会出现由浅入深、由轻到重、由单纯到复杂的发展变化。如能在初期及早诊治，往往难度较小，疗效较好。如果延误治疗，病情有可能步步深入，愈趋复杂、深重，治疗也就变得困难。

白癜风具有易扩散的特点，应重视早发现、早治疗，防微杜渐。根据临床观察，及早科学诊治不仅能更快控制病情，也可以加快白癜风复色。

三是诊后，愈后防复。白癜风愈后反复，这是不少患者面临的困扰。究其原因，很多患者未能由内而外、全面彻底地治疗，白癜风根本问题没能得到解决。例如，部分患者看到表皮白斑消失就终止了用药，缺少巩固措施，也有的疏于护理。“就像救火，火星尚未完全熄灭，难免遇到一些诱发因素，又重新燃成大火。”王家怀说，白癜风愈后防复本质上是做好各项巩固措施。通过定期跟踪回访、复诊等形式，了解病情，及时提供康复、防护意见，以巩固疗效。

中医强调“同病异治”，白癜风健康管理也讲究个性化。针对白癜风疾病的心理社会属性，施行“身心同治”全周期综合干预体系，加强患者心理评估、干预。

文/记者 陈斯