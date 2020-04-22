孩子脸上有白斑，是不是该吃打虫药了？

每到春季，就会遇到因为脸上白斑来就诊的孩子。家长常听老人说脸上的白斑是虫斑，每年都要吃一次打虫药，孩子才能吃的香，长的壮。可也有的家长说孩子每年到春季脸上都会出现白斑，吃了打虫药也没见明显的效果。

我们俗称的虫斑在西医学中称为白色糠疹，也叫单纯糠疹。主要表现为色素减退性圆形或卵圆形斑片，通常约0.5～2cm，边缘略清晰，早期为红斑或淡红色斑，数周后为淡白色斑，上面会覆盖有少量细小灰白色鳞屑。两颊、前额多发。一般无自觉症状，少数患儿可以有轻度瘙痒。白色糠疹是儿童和青少年常见的慢性皮炎，有的也称之为桃花癣。营养不良、维生素缺乏、强烈阳光照射等都可以诱发，肠道寄生虫、局部真菌感染均可能与本病有关。所以说，肠道寄生虫病可能会导致面部白斑出现，但白斑的出现并不一定都是由寄生虫病引起的。随着生活条件的不断提高，寄生虫病的发病率在临床中明显降低。中医学认为，脾胃失和，湿热内生，上熏苗窍，面生白斑，而脾胃失和可以由喂养不当、病后失调、虫证等多种原因引发。

除白色糠疹外，面部的白斑还有可能是无色素痣、贫血痣或白癜风等。无色素痣在出生或生后不久就会出现。贫血痣是因为毛细血管收缩导致局部缺血，如果摩擦刺激，周围的正常皮肤会发红，但是白斑的地方不红。白癜风则多长在嘴唇、鼻孔和眼睛周围，如果累及头皮，局部头发颜色或可呈现白色。孩子面部白斑可能是多种疾病引起的，一定要带孩子就诊后在医生的指导下对症治疗！