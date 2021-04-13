直播预告：千万别忽视皮肤的这些变化——皮肤癌的预防与治疗

说到肿瘤，大家常想到的可能是乳腺癌、肺癌、胃癌等消化道肿瘤，很少人会想到皮肤癌。什么人容易患上皮肤癌？早期有什么症状？今天就为大家普及关于皮肤癌的常识。

2021年4月14日（周三）10：30－11：30，首都医科大学附属北京安贞医院皮肤性病科主任医师吕雪莲 做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，为大众答疑解惑。

专家介绍：

吕雪莲：首都医科大学附属北京安贞医院皮肤性病科主任医师，医学博士，博士后，首都医科大学附属北京安贞医院皮肤性病科主任医师。

目前担任中华预防医学会皮肤病与性病分会常委兼秘书长、中华预防医学会健康科普专家委员会委员、中华预防医学会皮肤病与性病预防与控制专委会科普教育学组副组长、中国菌物学会第七届理事、中国中西医结合学会整形美容分会激光美容专委会常委、中国非公立医疗机构协会皮肤专业委员会皮肤激光与物理治疗学组常委、中国医师协会皮肤科分会真菌亚专业委员会委员、《实用皮肤病学杂志》《中国真菌学杂志》编委等学术兼职。主持国家自然科学基金2项，发表SCI及国内核心期刊论文150余篇。曾获全国优秀中青年皮肤科医师奖，全军医疗成果一等奖等奖项。

皮肤癌，对于大众来说其实并不是一个陌生的词汇，皮肤癌的发生与许多因素有关，例如长期日光暴晒，尤其是夏天在太阳底下暴露时间很长也不进行任何防晒措施的人群，还有经常会接触石油、沥青、砷、焦油等化学物质，或者有长时间不痊愈的溃疡，经过X线及热辐射等。一般中老年人群是皮肤癌的好发人群并且发病率非常高，性别上来说更是男性多于女性。今天，我们将从皮肤癌的典型症状、成因、治疗方法以及日常预防等方面来为您带来本期的疾病科普，敬请关注。

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