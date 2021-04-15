春季易发！别让外表白斑影响孩子心理

春季是白癜风高发季节，而儿童不仅是高发人群，更容易因外表变化受到心理创伤。日前，中国儿童少年基金会白癜风“告白行动”公益活动落地河南省。该活动自2015年4月10日启动以来，先后走进北京、河北、山东、山西等多地，已累计援助全国20余省市、上千个困境白癜风家庭。

公益活动加强患儿心理援助

项目负责人苏仕春表示，儿童身心健康关乎家庭幸福，更关乎国家、民族的未来与希望。“告白行动”在实践中，持续开展“益起告白一起爱”公益行，邀请专家走到患者之中，发起公益赠书，把科学知识带到孩子身边。同时加强患儿心理援助，帮助患儿身心蜕变，健康快乐成长。

活动中，白癜风受助家庭代表张军善现场讲述了自己家庭的特殊“告白”经历。2008年，张军善的大女儿在一个雪夜走失了，随后家庭的不幸接连发生。先是他患上白癜风，因为牵挂大女儿无心医治，白斑扩散到了全身直至面部。他不愿再面对外人，买了辆电动车，靠拾荒养活起一家人。其间，小女儿、小儿子也陆续“中招”，病情不断加重，一家人生活拮据。直到四年后，一家人在北京的医院相聚。申请“告白行动”资助和专家救治后，张军善和两个孩子已过上了正常的生活。

患儿要避免外伤 注意心理疏导

白癜风是一种黑色素丢失和白斑形成为特征常见色素障碍性皮肤病，虽然是皮肤表面的问题，但它实际上是“病在肌肤、症在体表、源自血液、根在脏腑”，其中血液是源头，脏腑是根本。

活动邀请了北京国丹白癜风医院专家为患者科普白癜风知识，帮助患者科学认识、正确防治。主任白淑芳介绍，儿童是白癜风高发病率人群，一旦患病，日常照护非常重要。具体来说，避免创伤是首要任务，因为皮肤创伤可以导致白斑扩散、蔓延。父母要尽量保护孩子或者叮嘱孩子避免受到外伤。一旦出现抓伤、肿块、烫伤等创伤后，暂时不能浸入水中。

其二是注重对患病儿童进行心理健康疏导。孩子年龄虽小，但是自尊心很强。因为外表白斑，可能会受到异样的眼光甚至排挤，心态难免出现变化。家长要跟孩子沟通，进行心理疏导，但也要把握“度”，不要过度关注，因为关注越多反而会给孩子造成更大的心理负担。如果发现孩子产生自卑心理，变得沉默寡言，家长应及时求助专业的医疗机构进行心理干预，让孩子正确认识疾病，渡过心理难关。

春季易复发 也是治疗好时机

白癜风群体健康现状和就医环境备受关注。目前，很多患者得不到规范的检测，比如缺乏皮肤三维CT智能色素分析、酪氨酸酶活性、细胞亚群、微量元素等专项检测而盲目治疗，造成不必要治疗或耽误治疗等情况。白癜风“告白行动”联合北京国丹白癜风医院，面向白癜风患者开展专项白癜风免费检测活动，通过全面精准检测，进一步明确病因，判断病情，为治疗提供科学依据，提升治疗的有效性。活动期间，符合条件的患者可申请万元资助，以帮助他们走出就医困境。患者可拨打“告白行动”官方电话或者关注官方微信号进行申请。

白淑芳介绍，精准检测作为精准医疗重要组成部分，是了解病情的重要手段。运用专业仪器从白斑情况、皮肤结构、血液、免疫、脏腑等全面精准检测，全面查找白癜风诱因，明确诊断，判断病情，并同步筛查基础疾病，评估患者心理状况。

同时，精准检测可以为临床提供确切的诊断依据、避免误诊误治；可以规范地制定个性化治疗方案，促进白癜风“同病异治”；有助于由内而外治疗，提升疗效，减少费用；有助于全周期康复指导，促进身心同治、巩固疗效。白淑芳表示，宁可不治疗也不要乱治疗，没有精准的检测就不会有精准的、规范化的治疗，更不可能达到早日康复和抗复发的目的。

值得关注是，当下正是白癜风高发的时期。由于春季天气变暖，云层稀薄，紫外线穿透力增强，皮肤暴露在外更容易造成损伤，加上气候不稳定，温差变化大，对于已经患病的患者来说白斑易扩散。而因为衣着变轻薄，白斑暴露在外，带给患者的不仅仅是容貌上的影响，还有身体和心理上的健康威胁。

不过，春季也是治疗的黄金时期。首先，人的身体机能比较活跃，新陈代谢快，如果在这个时期采取正确有效的治疗，可以更好地吸收药物，充分发挥药效，缩短治疗周期，更快地遏制疾病的进程。

同时，这个季节，人体各个功能器官都处于功能旺盛的时刻，自身的免疫能力较强，能够较快地修复紊乱的免疫系统，应对外界刺激的抵御能力增强，可以通过自身建立健康屏障，抵御外界侵扰。（陈斯）