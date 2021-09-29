国家医保局：全国基本医保参保人数达13.6亿人 医保服务迈入“码时代”

人民网北京9月29日电 （记者崔元苑）今日，国务院新闻办公室就《“十四五”全民医疗保障规划》有关情况举行国务院政策例行吹风会。国家医疗保障局副局长施子海在会上介绍，“十三五”期间，医疗保障事业的进步可以总结为“四个新”：

完善制度体系取得了新进展 参保率稳定在95%以上

施子海介绍，城乡居民医保实现整合，统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度全面建成。基本医疗保险统筹层次稳步提高，绝大多数省份已经实现了市级统筹，部分地区还开展了多种形式的省级统筹探索。生育保险和职工基本医疗保险合并实施，长期护理保险制度试点顺利推进。

“到2020年底，全国基本医疗保险参保人数达到13.6亿人，参保率稳定在95%以上。”施子海指出，可以说，我国已经建立起了世界上规模最大、覆盖全民的基本医疗保障网，为全面建成小康社会，缓解群众看病难、看病贵发挥了重要作用，作出了积极贡献。

深化改革创新取得新突破 中选集采药品平均降价54%

施子海介绍，创新开展药品集中带量采购工作并实现常态化。2018年以来，已完成五批218个品种的国家组织药品集中带量采购，中选产品价格平均降幅达到54%。以冠脉支架为突破口，高值医用耗材集中带量采购改革实现破冰。医疗服务价格合理调整机制初步形成，基金监管制度体系改革持续深化，飞行检查形成震慑，举报奖励机制初步建立，部门协同积极推进，打击欺诈骗保专项治理成效显著。

“2018-2020年，全国共查处违法违规定点医疗机构73万家，解除医保协议1.4万家，移送司法770家，追回医保资金348.7亿元。”施子海称。

提升便民服务取得新成效 医保电子凭证累计激活超8.2亿人

在加快全国统一的医疗保障信息平台建设上，施子海介绍，目前，全国24个省份和新疆生产建设兵团的128个地级市已经落地应用。医保电子凭证累计激活超过8.2亿人，全国31个省份和新疆生产建设兵团都开通了医保电子凭证的支付功能，覆盖超过23万家定点医疗机构、34万家定点零售药店，累计结算超过4.7亿笔，医保服务迈入“码时代”。

“跨省异地就医住院费用直接结算全面推开。”施子海称，目前，所有省份、所有统筹地区各类参保人员、主要外出人员以及重点医疗机构都纳入到了跨省异地就医住院费用的直接结算体系。扩大门诊费用跨省直接结算覆盖范围，截至今年8月底，全国所有省份和新疆生产建设兵团都启动了普通门诊费用跨省直接结算服务，已经联网395个统筹地区，覆盖了全国87.4%的统筹地区，已有2231个县，至少有1家定点医疗机构可以开展门诊跨省异地结算，占到全国县区总数的76.6%。

缓解就医负担取得新成果 谈判降价和医保报销累计为患者减负1690亿元

施子海介绍，“十三五”期间，职工医保政策范围内住院费用基金支付比例从2015年的81.9%提高到2020年的85.2%，城乡居民医保政策范围内住院费用基金支付比例从2015年的64.6%提高到2020年的70%。基本医疗保险五年累计支出8.7万亿元，个人卫生支出占卫生总费用的比例从2015年的29.27%下降到2020年的27.7%。其中，2018-2020年通过实施基本医保、大病保险、医疗救助三重制度保障，医保扶贫累计惠及贫困人口就医5.3亿人次，减轻个人缴费和医疗费用负担3600多亿元，助力近1000万户因病致贫家庭精准脱贫，建立城乡居民“两病”门诊用药保障机制，累计惠及群众超过1亿人。2018-2020年累计将183个谈判药品新增进入国家医保目录，通过谈判降价和医保报销累计为患者减负1690亿元。

“总体来看，“十三五”期间，我国医疗保障事业改革力度大、服务提升快、群众受益多，这些成绩为“十四五”时期深化改革作了有益探索，积累了丰富经验，进一步增强了我们做好新阶段医疗保障工作的信心和决心。”施子海表示。