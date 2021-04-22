国家医保局：原来医保统筹基金只管住院 改革后门诊同样可以报销

人民网北京4月22日电 （张文婷）今日，国务院新闻办公室就《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》举行政策例行吹风会。会上，针对建立健全门诊共济保障机制这一问题，国家医保局副局长陈金甫进行了详细解读。

陈金甫指出，此次改革主要涉及到三方面的变化：首先是保障模式的变化，也是此次改革的核心，即门诊医疗费用由个人积累式保障模式向基金共济式保障模式转变。陈金甫表示，经过广泛调研，随着社会经济的发展，人民需求的提高，个人账户的局限性逐步凸显。主要问题是保障功能不足，共济性不够，减轻负担效果不明显，有病的不够用，没病的不能用，另一方面存在不法分子实施欺诈骗保的现象。

其次是可以极大提高统筹基金的使用效率，起到“腾笼换鸟”的功效。

陈金甫给出了这样一组数据：从整个测算情况来看，改革前，2020年个人账户累计结余1万亿元。“这1万亿是别人不能使用的，部分地区积累比较高，而有的地区积累不足。通过这次改革，当期会有两千亿的基金用于加强门诊保障，这笔钱可以变为实实在在的基金投入，用于患病者身上，特别是老年人身上，真正用于医疗服务支付，从而支持基层医疗服务机构的发展和医疗资源利用。对于基金使用效率方面，是一个极大的激活和提升。”他说。

此外，此次改革加大了对基层医疗服务的资源优化配置。陈金甫介绍，原来统筹基金只管住院，个人账户管门诊，导致老百姓但凡要报销就得去住院，出现了小病大养的现象。尤其是老年人慢病多，住院率达到了40%。

改革以后，门诊同样可以报销，不需要住院就可解决。陈金甫指出，此次改革通过将普通门诊费用纳入统筹基金的报销，来增强医保基金的保障功能，提升基金的使用效率，相应提高门诊的医疗服务可及性，减轻群众特别是减轻老年人门诊医疗费用的负担。