住院费用跨省直接结算定点机构同比增长60.87%

人民网北京2月1日电 （记者李红梅）近日，国家医保局发布的基本医疗保险跨省异地就医直接结算公共服务信息显示，截至2020年12月底，全国住院费用跨省直接结算定点医疗机构已有4万多家，比2019年增长60.87%。普通门诊费用跨省直接结算稳步推进。京津冀、长三角和西南五省区等12个先行试点省份普通门诊费用跨省直接结算累计超过300万人次，医疗总费用7.46亿元，医保基金支付4.29亿元。

截至2020年12月底，全国住院费用跨省直接结算定点医疗机构数量为44413家，比2019年增加16805家，增长60.87%；国家平台备案771万人；涉及医疗费用1759.00亿元，医保基金支付1038.43亿元，基金支付比例为59.04%。2020年当年结算300.23万人次，比2019年增加28.23万人次。涉及医疗费用742.8亿元，医保基金支付438.73亿元，比2019年增长14.49%。

跨省就医必须先备案。国家医保局已启动自助开通异地就医直接结算服务试点，全国22个省份170个统筹地区的参保人可以通过下载国家医保服务平台APP或在微信中搜索国家异地就医备案小程序，按照提示线上办理跨省就医备案。目前已成功办理备案6.48万人次。

《 人民日报 》（ 2021年02月02日 13 版）