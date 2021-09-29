国庆假期即将到来 专家提醒个人出行要特别关注这两点

人民网北京9月29日电 （张文婷）国庆假期即将到来，不少民众都在规划假期外出旅游。国庆假期应该如何做好疫情防控？专家在今日国务院联防联控机制举行的发布会上给出了几点建议。

国家卫生健康委疾控局二级巡视员崔钢提醒大家，特别要关注两点：

首先，要时刻绷紧疫情防控这根弦，尽量减少非必要的出行。如果有出行计划，要了解目的地的疫情情况，不要前往中高风险地区。要做好个人的健康监测，如果出行前发现有干咳、发热等可疑的症状，应该及时取消出行计划，并尽快就医。在出行过程中，如果发生类似这样的症状，要尽快到就近的医疗机构就诊。同时，入境口岸、集中隔离场所、定点医疗机构等高风险岗位的工作人员要避免跨区域旅游。

其次，做好个人旅行过程中的防护。乘坐飞机、火车等公共交通工具时，建议大家要错时错峰出行，尽量避免前往人员集中的密集场所。按照相关的防控要求，比如保持社交距离，旅行过程中要佩戴好口罩，做好手卫生等。入住宾馆时，要注意通风换气，大家要严格遵守旅游地目的地的疫情防控要求，一旦目的地出现疫情或被列为中高风险地区，一定要服从地方政府的防疫安排。

崔钢表示，国家卫健委会继续指导各地严格落实防控措施，坚持问题导向，会同各相关部门采取更加严格、有针对性的措施，从旅游从业人员、旅客、景区等多方面入手，严格做好旅游各环节的疫情防控管理。强化运输组织保障和路网运行服务，全力做好疫情防控工作。他希望大家在外出旅行过程中能够充分理解并自觉遵守疫情防控的相关规定，共同创造和谐、健康、安全的旅游环境。