国庆假期全国高速公路日均流量预计4500万辆左右

新华社北京9月26日电（记者叶昊鸣）今年“十一”国庆假期长达7天，旅游和探亲也在逐渐“升温”。假日期间全国出行车辆多不多？在26日举行的国新办发布会上，交通运输部新闻发言人孙文剑表示，今年国庆假期预计全国高速公路日均流量4500万辆左右，比2019年同期增长5%左右。

“从区域来看，假期首日出程高峰突出，后期返程时间相对分散，预计京津冀、长三角、粤港澳、成渝等地区出行比较集中，大中城市进出城的收费站、高速公路路段、城市机场高速路和通往热门景区的公路局部路段等易发生拥堵和缓行。”孙文剑说。

假期出行，全国路网路况如何？孙文剑介绍，初步预计，假期出程时段，G2京沪高速天津段、江苏无锡段和苏州段，G15沈海高速广东深圳段，G25长深高速广东惠州段，S20外环高速上海段等易发生拥堵和缓行。假期返程时段，G2京沪高速江苏泰州段，G15沈海高速广东深圳段，G40沪陕高速上海段等易发生拥堵和缓行。

如何保障大家假期出行？孙文剑表示，交通运输部将采取多方面措施，包括优化运力调配，强化道路客运班线、城市公共交通、出租汽车的运力与铁路列车、民航的衔接；针对农村地区旅游探亲、返乡返岗、秋收农忙等多种因素叠加的情况，通过加密频次、预约响应、包车服务等方式保障；积极开展道路客运联网售票、电子客票、定制客运服务等；坚持常态化精准防控和局部应急处置等措施有效结合，严格落实运输场站和交通运输工具消毒通风、运输组织、测温验码、人员防护、防疫宣传等措施。

“我们提醒假期出行的旅客，出入交通运输公共场所，乘坐各类交通运输工具时一定要注意佩戴好口罩、勤洗手、‘一米线’等防护措施，提前做好出行规划，尽量错峰出行。”孙文剑说。