杨晓慧：孩子近视需科学矫正 散瞳验光不可少

9月16日下午，由人民网主办，人民在线承办的第三届国民视觉健康高峰论坛在人民日报社新媒体大厦举行。本次论坛以“数说眼健康，守护新视界”为主题，以我国全龄段人群眼健康关键性数据作为切入，多位来自政府主管部门、眼科医疗行业、教育界的有关领导、专家学者，以及眼健康企业代表出席并参与研讨，深度聚焦我国眼健康事业核心问题，旨在进一步探索推动我国眼健康事业高速高质发展的新举措，引导全社会共同参与我国眼健康事业发展。

论坛上，北京同仁医院主任医师、全国防盲技术指导组委员杨晓慧参与“科技赋能促进我国眼健康事业高速高质发展”主题圆桌，从专业视角解读儿童青少年近视度数和视力的关系，以及散瞳验光的必要性等家长们普遍关心的话题。

图：北京同仁医院主任医师、全国防盲技术指导组委员杨晓慧

近视度数的高低跟视力的好坏是一回事吗？

视力，简单来说就是人们看清事物的能力，视力的好坏是以看清视物的远近或辨别物体的细节来评判的。而近视度数指的是屈光度。

当前，很多家长对于孩子的视力与度数常有一些疑虑。为什么孩子只有100度近视，裸眼视力（不戴眼镜的视力）却只有0.1？为什么其他孩子都200度了，裸眼视力却有0.2？

对此，杨晓慧指出，从理论上来说，近视度数的高低和视力好坏存在一定的关系。一般度数越高，裸眼视力会更低一点。但是视力检查存在主观因素，每个孩子的调节力是不一样的，同时，检查时的环境和所用的视标都有一定关系，所以说并不是近视度数高的孩子一定比近视度数低的孩子的裸眼视力要差。

杨晓慧认为，很多家长不想让孩子戴眼镜，在寻求其他的一些治疗后，发现视力提高到1.0了，认为是孩子的近视治愈了。但是，视力的提高并不意味着近视的治愈，它们之间存在一定关系，但不一定是相对应的正比关系。

也可以理解为，相同的度数可以有不同的视力，同理，相同的视力也可以有不同的度数。因此，两者并没有绝对固定的关系，家长不能轻易根据视力数值对于孩子的近视情况进行简单判断，要遵从医生的建议，以免耽误孩子近视的最佳控制期。

散瞳验光到底好不好？

如今，到医院验光配镜的孩子们都要做散瞳验光，但是很多家长认为散瞳验光不好，对孩子的眼睛有伤害。同时，慢性的散瞳药效会持续3周时间，家长感觉这会在很大程度上影响孩子的学习成绩。

对此，杨晓慧指出，家长对于孩子配眼镜需要散瞳存在误解。当儿童青少年视力下降时，有可能是近视、远视、散光等。此外，由于每个孩子的调节力是不一样的，如果没有使用调节的麻痹剂进行散瞳，孩子配出来的眼镜的度数是不准确的。

她举例说：“如果近视的孩子不散瞳去配眼镜，他的度数会高一些，一个不合适的眼镜对孩子近视的发展是有一定影响的。所以如果孩子要配一个合适的眼镜，建议还是要做散瞳验光。”杨晓慧认为，散瞳验光是临床上常用的检查屈光状态的方法，分为慢性散瞳和快速散瞳，具体采用何种形式，要听从医生的建议。

针对家长对散瞳药品的疑虑，杨晓慧认为，即使散瞳药品会短期造成睫状肌麻痹、瞳孔散大、畏光、近处看不清，对阅读有所影响等，但为了得到准确的近视度数，仍然要散瞳验光。她呼吁广大家长，孩子如果发生近视，要及时到医院进行科学的验光和矫正，不要使用劣质的眼镜和质量不合格的眼镜，这反而会加重孩子的近视。