瞿佳：分学段科学打赢近视防控攻坚战

9月16日下午，由人民网主办，人民在线承办的第三届国民视觉健康高峰论坛在人民日报社新媒体大厦举行。本次论坛以“数说眼健康，守护新视界”为主题，以我国全龄段人群眼健康关键性数据作为切入，多位来自政府主管部门、眼科医疗行业、教育界的有关领导、专家学者，以及眼健康企业代表出席并参与研讨，深度聚焦我国眼健康事业核心问题，旨在进一步探索推动我国眼健康事业高速高质发展的新举措，引导全社会共同参与我国眼健康事业发展。

论坛上，国家眼视光工程技术研究中心主任、温州医科大学眼视光医院集团总院长瞿佳以“我国近视防控与研究进展”为题发表主旨演讲。他分析并解读了近视防控近三年来的成果、视觉健康档案和近视本底数据工作的推进情况，并就近视防控方法、器材和药物提出建议。

图：国家眼视光工程技术研究中心主任、温州医科大学眼视光医院集团总院长瞿佳

近视防控分学段，抓住视觉健康关键期

2021年4月，教育部办公厅等十五部门关于印发《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025年）》的通知，要求合力开展儿童青少年近视防控光明行动，克服新冠肺炎疫情影响，健全完善儿童青少年近视防控体系，到2025年每年持续降低儿童青少年近视率，有效提升儿童青少年视力健康水平，为如期实现《实施方案》2030年各项目标任务奠定基础。

“2020年我国儿童青少年总体近视率52.7%，相较2018年的53.6%，下降了0.9%。”论坛上，瞿佳总结并分析了近三年来我国儿童青少年近视防控取得进展与成效。他指出，尽管经历新冠肺炎疫情的考验和冲击，近视防控仍基本实现了儿童青少年总体近视率每年下降0.5个百分点预期目标，近视防控工作持续向好、总体见效的基本面不断巩固拓展。

瞿佳认为，在近视防控长期攻坚战过程中，不同学段的儿童青少年屈光发育的情况不同，0-6岁是眼球屈光发育关键期，7-12岁是近视防控的黄金期，13-18岁是用眼高峰期，因此不同学段的近视防控策略也有所不同。

“学前阶段，也就是 0—6 岁是孩子眼球眼球屈光发育的关键期，这个阶段家长要负起责任，重点控制孩子看电视、玩手机的时间。”瞿佳说，视觉健康伴随人的全生命周期，保护眼睛是一辈子的事情，尤其 0—6 岁是关键期，家长应积极带孩子到户外活动，远离“电子保姆”。

瞿佳指出，小学低年级阶段，孩子需要适应环境和角色的转变，近视防控应以养成良好习惯为主。要定期密切关注视力与屈光发育情况，预防近视发生。小学高年级阶段，要注意用眼卫生，把近视防控与素质教育结合，科学防控近视发生发展。

“中学阶段是13—18岁，这个阶段孩子独立自主的意识增强，近视防控需要孩子主动参与和多方支持。”瞿佳指出，初高中阶段学业压力增加，应在学习与生活上实现平衡，加强体育锻炼，防止近视发生与发展。已经近视的要避免发展成为高度近视，已发展成为高度近视的学生要重视防控并发症。

定期视力监测，掌握科学防控方法

2021年6月，教育部印发《关于做好中小学生定期视力监测主要信息报送工作的通知》，切实落实学生健康体检制度和视力监测制度。瞿佳指出，控制近视发生发展，已经近视的学生避免成为高度近视，做到早监测、早发现、早预警、早干预。

“从眼科或者说近视防控的意义上来讲，数据不是越多越好，而是宜少不宜多，宜精准、宜快速。”谈及儿童青少年近视普查，瞿佳反复强调了大数据的作用。他指出，要确定个人信息、视力、眼屈光度等关键参数。在数据存储方面，要构建儿童青少年近视防控信息平台，连接大数据及数据库，接入学籍系统、学生体质健康检测系统。

如何科学预防近视？瞿佳用一组数据进行了回答：保护视力要遵循“三个一”“三个亮”“20—20—20”原则。

“三个一”即眼离一尺 （学习时两眼与书本保持离约33.3厘米的距离）、胸离一拳 （胸部与书桌保持一拳距离）、笔离一寸 （握笔的手指离笔头3.3厘米的距离）。“三个亮”即教室要亮、在家里读书时候房间要亮、书桌上面要亮。“20—20—20原则”即每次用眼 20 分钟，需要眺望远处 20 英尺 （约6米）20 秒。

瞿佳特别提到，增加户外活动时间是预防近视眼的关键之举，每天保证 2 小时的户外运动对控制青少年近视进展十分重要。

“近视矫正主要是为了改善孩子的视觉质量。”对于近视的干预手段，瞿佳还分享了OK镜、阿托品眼药水、特殊设计软性接触镜、周边离焦设计的框架镜片等器材和药物在控制近视进展方面的临床效果。