第六届中国血管大会开幕

本报北京电 （记者熊建）9月16日，第六届中国血管大会在中国医学科学院阜外医院开幕，并实时通过互联网平台向世界直播。中国血管大会已历五届。本届大会广邀海内外名家共襄学科发展之盛举，凸显四大亮点。

展精湛技术。得益于国家的全面支持，及专业医疗设备、材料等配套设施的不断完善，我国血管疾病的诊疗技术已经走到了世界前列。本届大会全方位展示顶尖技术，并通过多维度、深层次、高水平的解读和讲演，打开前沿视野。多元便捷的线上平台，向全世界展示中国血管疾病诊疗的技术水准，也通过国家级团队的手术演示，为国内各级医院提供生动教材。

促国际交流。本届大会不仅通过多维互联网平台向世界实时呈现精彩学术内容，更一如既往地致力于搭建国际合作的桥梁，广邀国际血管疾病领域专家学者与会。海内外名家稽往振今、擘画蓝图，共襄学科发展繁荣之盛举，共探主动脉疾病诊疗之新路。

推医工融合。学科发展不仅要有坚实的基础和临床研究基础，通过创新转化产出真正造福患者的产品也十分重要。随着我国科研技术水平的不断提高，国产血管器械的研发和应用蓬勃发展，“中国创造”在海内外推广应用已硕果累累——科技落地，患者获益。本届大会为此提供着广阔的展示平台，助力医工融合，助推“中国创造”。

倡人文关怀。医学是“人”的学科，在专科医生的培养方面，医学人文应始终葆有其重要地位。大医精诚，要求医者既要有扎实和医理和精湛的医术，更要求医者要有高尚的品德修养，懂感同身受，能换位思考。本届大会再邀血管健康大使白岩松先生，妙论医术与艺术，延续医学人文之思。