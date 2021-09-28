重庆：集中力量提升妇幼保健机构绩效考核短板弱项

为积极落实深化医改重点工作任务和妇幼保健机构绩效考核工作要求，切实提高全市妇幼保健机构病案首页准确性、完整性，加强妇幼保健机构规范化管理，促进妇幼健康事业高质量发展，重庆市卫生健康委于9月23日至25日举办妇幼保健机构病案首页质控培训班。38个区县的妇幼保健机构，重庆市妇幼保健院、重庆市人口计生研究院附属医院等单位负责病案质控、填报的工作人员、编码员等共计110余人参加培训，实现全市妇幼保健机构全覆盖。

图为开幕式现场

据介绍，从2020年妇幼保健机构绩效考核结果来看，全市部分妇幼保健机构病案首页数据质量较差，编码员业务能力参差不齐。本次培训针对这一短板弱项，邀请多位业内专家围绕国际疾病分类（ICD-10）基本知识和重点章节、手术及操作分类（ICD-9-CM-3）、主要诊断及主要手术选择、病案首页质控、妇幼保健机构绩效考核病案首页相关指标解读、DRG付费与病案首页等课题和专业知识进行了全面系统培训，收到预期效果。