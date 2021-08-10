陈国强：用好绩效考核“指挥棒” 推动高水平医院建设

近日，佛山市第一人民医院院长陈国强做客人民网·人民健康《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列节目。他表示，公立医院绩效考核是公立医院综合改革的一个重要抓手，也是推进医院高质量发展的重要举措。发挥绩效考核“指挥棒”作用，既要“吃透标准”也要“扬长避短”。

2019年1月，国务院办公厅印发了《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》，并在全国启动三级公立医院绩效考核工作。陈国强表示，2019年启动的三级公立医院绩效考核，建立了绩效考核指标体系、标准化支撑体系、国家级和省级绩效考核的信息体系，为公立医院提出了明确导向，要求公立医院具备与本身功能定位相符合的管理制度和医疗服务能力。同时，各项考核指标也让医院知道了自己在行业、在全国的位置和差距，为医院的下一步发展提供了有益参考。

如何发挥绩效考核“指挥棒”作用，引领医院迈向高质量发展之路？陈国强认为关键要把握“吃透标准”和“扬长避短”。“三级公立医院绩效考核是检验区域医疗综合能力和水平的金标准，是对医院的一次权威、全面的‘体检’。对于考核结果，医院要第一时间对症施治，巩固优势，补足短板。只有不断靠近甚至超越国标，才能实现高质量发展，推动高水平医院建设。”

在去年发布的全国三级公立医院第一次“国考”成绩单中，佛山市第一人民医院排名第34位，在广东省排名第2位，国家监测指标等级A+。陈国强认为，取得这样的成绩是医院历届领导班子和全院员工不断努力的结果。

“通过医疗质量控制、合理用药以及改善服务流程等方面的工作来提高安全、质量方面的工作；通过调整人力资源配比、控制费用不合理增长等精细化的管理改革来改善运营效率；通过加强人才队伍与学科建设，以及提高教学科研能力等方面的工作来实现医院的持续健康发展；通过门诊患者、住院患者和医务人员的满意度提升工程，来实现良好的社会效益，为患者提供高质量医疗服务。”

陈国强介绍，为改善患者就医体验，提升服务质量，佛山市第一人民医院一方面通过信息化提高就诊预约的便捷性和效率，挂号、检验结果打印、结算、取药等服务都可以通过线上实现；另一方面，为缩短住院患者的候床时间，医院在2018年还实施了“一床式”管理，在一些情况下可实现跨科收治，由医生跟着患者走，围着患者服务。为缩短平均住院日，医院加快开展日间手术中心的改革，将住院前的预约检查工作前移，有效缓解了住院难问题，减轻了患者负担。

对于医院发展的思考，陈国强表示，作为医院管理者，要以三级公立医院绩效考核为抓手扎实推进高质量发展。按照国家统一标准、关键指标、体系架构和路径，以信息化为支撑，发挥大数据优势，强化考核数据的分析应用。同时要紧跟国家医疗改革政策的步伐，动态调整考核指标。紧随医学学科发展和医疗技术的趋势，完善学科设置，提高就医的可及性，提高疑难重症的救治水平。此外，要紧紧贴合患者的服务需求，转被动服务为主动服务；紧紧依靠全体员工，全员参与，使绩效考核工作覆盖医疗服务全过程。