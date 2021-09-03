河南妇幼保健机构全面推进中医药科室标准化建设

为拓展妇幼健康服务内涵，发挥中医药在妇女儿童常见疾病诊疗和预防保健等方面的独特优势，推进妇幼健康领域中医药工作，河南通过“探索创新 试点先行 全面推进标准化建设”三步走，推动中医药与妇幼健康深度融合发展，提升全省妇幼健康服务能力和水平。

2019年8月，河南在8家妇幼保健机构启动中医药适宜技术融入妇幼健康（“两个融入”）试点工作，经过一年多的探索实践，取得显著成效，中医药适宜技术融入妇幼健康机制逐步建立；妇幼健康中医药适宜技术不断丰富，形成《河南省妇幼保健机构妇儿科中医适宜技术（第一批）》；妇幼保健机构中医药科室设置进一步规范；中医药服务渗透于妇女儿童全生命周期健康管理，门诊患者抗生素使用量和门诊输液量大幅度下降，妇女儿童满意度持续提升。

2021年4月，河南明确在原有8个试点单位深入开展、持续提升的基础上，要求每个省辖市至少遴选一个县（市、区）作为新的县级中医药适宜技术融入妇幼健康试点地区，共计35家妇幼保健机构正式实施试点推广工作，通过强化组织领导、强化工作指导、强化考核评估，进一步巩固符合河南实际的妇幼保健机构中医药发展的长效工作机制和具体实施路径。

2021年8月，结合试点探索及推广经验，河南组织多次专家深入研究，制定印发《关于全面推进妇幼保健机构中医药科室标准化建设的实施意见》，建立中医药融入妇幼工作机制，设置符合标准的中医临床科室、中医治疗区、中药房和煎药室，创新中西医协作在妇女儿童预防保健中的作用，加强妇幼中医药人才队伍建设，建立妇幼中医药传承与科研机制，力争到2025年底，90%的三级和70％的二级妇幼保健院设置符合标准的中医临床科室、中药房、煎药室和治疗室，妇幼保健机构中医药诊疗服务量占诊疗总量的5%以上。

为推动妇幼健康领域中医药各项工作制度落实落细，河南要求各级卫生健康行政部门将妇幼保健机构中医药工作纳入所在地卫生健康重点工作，加强妇幼保健机构中医药发展扶持力度；各类妇幼保健机构在职称晋升、进修学习和学术交流等方面为中医药人员创造条件；建立健全体现中医药特点的现代妇幼保健院管理制度等，全方位推广中医药服务，拓展妇幼健康服务内涵，提升全省妇幼健康服务能力和管理水平。