河北省开展省级妇幼健康服务特色专科建设单位创建工作

为加快推进全省妇幼健康特色专科建设，丰富特色专科内涵建设，延伸特色专科服务内容，河北省组织开展了首批省级妇幼健康服务特色专科建设单位创建工作，组织专家对省级新生儿保健特色专科、孕产期保健特色专科、更年期保健特色专科申报单位进行评审，最终确定25家机构为河北省第一批省级妇幼保健特色专科建设单位。

河北省卫生健康委高度重视妇幼健康服务特色专科建设工作。组织开展全省妇幼健康特色专科建设专项培训，进一步加强妇幼健康人才队伍建设，提高妇幼保健机构服务能力。重点扶持和指导基础较好的妇幼保健机构和医疗卫生机构，开展国家级妇幼健康特色专科创建工作。2020年，秦皇岛市妇幼保健院和石家庄市妇产医院被国家卫生健康委分别评为国家级新生儿特色专科建设单位和国家级孕产期特色专科建设单位。按照《各级妇幼健康服务机构业务部门设置指南》《妇幼保健专科建设和管理指南（试行）》和国家卫生健康委妇幼健康服务特色专科建设相关要求，结合河北省实际，省卫生健康委组织专家制定了《河北省妇幼健康服务特色专科建设实施方案（2021-2023）》。方案指出，创建工作以突出妇幼健康全生命周期服务功能，基本功能与优势特色协调发展，保健与临床相互支撑的妇幼健康特色专科发展模式为总体目标。

按照《河北省卫生健康委办公室关于开展省级妇幼健康服务系列特色专科建设工作的通知》要求，省卫生健康委组织专家通过形式审查、书面评审和集中答辩的方式，最终评选出河北省第一批省级妇幼保健特色专科建设单位。下发《关于确定2021年省级妇幼保健特色专科建设单位的通知》，向全省公布专科建设单位名单，并要求特色专科建设单位加强院内管理，择优选配专科带头人，落实建设经费，开展特色专科年度考核和质控等相关工作。