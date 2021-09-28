警惕让心脏受伤的剧本杀（平行病历）

健康很宝贵，每个人都是自己健康的第一责任人。

“大夫，快救救我、救救我，我胸口太痛了，好像要死的感觉，心脏也快要蹦出来。”16岁的小Z同学在分诊台呼叫着护士，希望能快点帮帮他。

在护士们快速帮助测量生命体征的时候，小Z同学感觉心跳突然慢下来了，刚才还“嘟嘟蹦个不停的心，回归了平常状态”。如释重负的瞬间，着实让小Z同学获得“重生”，因为此前这种情况已经持续了1个多小时了。

半躺在急救床上的小Z同学，身上贴上了好几个电极片，指端带着脉氧仪，手臂上扎着液体。即使这样，他也没觉得自己是个病人，戴着耳机，看着手机视频，时不时还乐出“咯咯”的笑声。病床上的他，还真有点“委屈”——因为一米九七的身高，120公斤的体重，几乎“占满”了急救病床。

说起心痛的原因，小Z说，约了几个同学一起玩，有人建议去玩“剧本杀”，其他同学都呼应了。不好意思扫同学们的兴，有点胆小的小Z怯怯地说：“能不能选择强度弱一点的啊？”一个同学大声说：“微恐、微恐、绝对微恐，保证吓不着你。”听到同学的“承诺”，小Z壮着胆子，和同学们到一家剧本杀店开始了游戏。

剧情进展不到两分钟，暗暗的屋子里，一个披头散发的“女鬼”突然出现在同学们面前。瞬时，混合着男生和女生的恐怖尖叫声，打破了此前的宁静。

顿时，小Z狂跳的心提到了嗓子眼，接踵而来的一阵剧痛涌上胸来。因为之前有过类似情况，一般1分钟左右就能静下来，因此，在开始小Z不停安慰自己，并喃喃自语：“没关系的、没关系的，一会儿就好。”可是，好几分钟了，症状依然如故，汗水从额头上浸出来，全身酸软无力，幸亏有同学扶着，他才勉强支撑坐在椅子上。一阵不祥之感涌上心头，“不行，得立即去医院。”小Z说。

同学们也感受到小Z不大对劲，一阵忙乎，叫急救车往医院送。于是就有了前面的情景。

从大夫们快速完成的检查来看，心电图出现了压低、心肌酶谱肌钙蛋白显著升高和床旁心脏超声左心尖运动异常，小Z的“心”还真受伤了，而且还不轻。带着一些疑问，急诊大夫邀请了专科大夫，随后决定收CCU（冠心病监护病房，是专科ICU的一种）住院继续观察。

后来，小Z的妈妈补充了一个情况：此前1个月，孩子在一个减肥专训班练习了1个月，减掉了20公斤。整个过程都是训练和控制饮食，没有选择任何药理辅助。

得知要住院，此前还很乐呵的小Z安静了许多，他以为症状基本恢复差不多，就可以回家了。他沮丧着脸，跟大夫叨唠着：“新学期第一天只能待在医院里，可恶的剧本杀。”

目前，小Z同学生命体征平稳，相信很快就能恢复常态。此次住院与他前期快速减肥和接下来太过刺激的剧本杀应该都有关系。正能量的“剧本杀”对参与者释放精神压力、丰富想象力、加强人际沟通具有积极意义，但如果内容过于恐怖刺激，可能会对参与者造成生理不适。

（作者为北京朝阳医院急诊科副主任）