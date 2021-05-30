国家老年医学中心获世卫组织大奖

28日，世界卫生大会授予国家老年医学中心（中国）科威特国老年人卫生保健和健康促进研究奖，该中心是首个获此殊荣的中国机构。

“这不仅是对国家老年医学中心工作的肯定，还是对中国近20年来促进老年人健康工作的肯定。”中国国家老年医学中心主任王建业表示。

王建业指出，正确应对人口老龄化是我们共同努力的目标，实现健康老龄化是我们的心愿。我国应对人口老龄化的战略与措施，都是以维护老年人健康权益为中心，以满足老年人健康服务需求为导向的。

王建业介绍，国家老年医学中心以北京医院为依托，在国家卫健委和科技部的指导下，以老年医学为研究特色，以实现健康老龄化和老年人群的健康需求为导向，有针对性地解决老年疾病与功能维护问题，统筹我国老年学科的临床资源，与在老年病学领域具有显著学术和技术优势的大型医院形成广泛合作，共同推进我国老龄健康建设工程，为积极应对人口老龄化提供有益支撑。

据悉，国家老年医学中心于2015年3月成立，负责中国老龄相关疾病的预防和控制，主要职责包括制定国家策略、领导批判性研究、促进偏远地区老年人的健康、培训卫生专业人员，以及在老龄化领域开展国际交流活动。