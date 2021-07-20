专家：建立自身屏障远离疾病痛苦 预防接种最经济有效

为进一步强化引导中老年人树立早认识、早预防、早健康的健康管理意识，7月13日，由人民网·人民健康主办、武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心承办、葛兰素史克中国（GSK）公益支持的“健康中国 预防先行——2021人民健康社区中老年健康促进系列活动武汉站”在武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心举行。

武汉市武昌区卫健局局长张国松

武汉市武昌区卫健局局长张国松在活动中介绍，应对人口老龄化，健康是最核心的问题。“武昌区正在全面推进‘健康武昌’建设部署工作，全面做好常态化疫情防控，公共卫生补短板，在家门口为辖区老年居民提供连续的健康管理和基础医疗卫生服务，不断提高老年人的健康素养和健康水平，共同营造关心支持老年健康的社会氛围。”他强调。

武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心主任郑艳玲

武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心主任郑艳玲表示，基层卫生医疗机构是保障居民健康的第一道防线，中心在支持保障疫情常态化防控的同时，也要担当好兼顾社区居民日常诊疗和公共卫生服务的角色。为积极发挥社区卫生服务中心的优势和能力，服务中心与武汉市第三医院形成了紧密的医联体模式，开设对口支援工作，快速提升基本医疗水平及公共卫生服务能力，真正参与到预防为主、防治结合的工作中去，并通过家庭医生签约服务，为周边居民提供便捷、综合、连续的健康服务和保障，当好百姓健康“守门人”。

武汉市中心医院疼痛科主任蔡毅

武汉市中心医院疼痛科主任蔡毅在活动现场发表主题演讲时对社区卫生服务中心的作用表示赞同。他认为，社区基层卫生服务机构的蓬勃发展和服务水平的提升，有利于缓解我国卫生资源配置“倒三角”的问题。疼痛不仅是症状,也往往是一种容易被忽视的疾病，需要引起重视。对于罹患多种慢性病、免疫力低下的中老年人来说，早日树立“预防先行，防治结合”疾病预防理念更为重要。

同时，他还建议，老年人可以通过接种疫苗等方式，在一些病毒发病前就建立自身屏障，让自己远离疾病带来的痛苦。

活动现场，武汉市武昌区疾病预防控制中心免疫规划科科长陶志刚、湖北省人民医院疼痛科主任贾一帆及武汉市第三医院皮肤科主任彭才智，共同就中老年人健康管理与皮肤、疼痛科疾病预防主题进行了讨论和分享。

主题讨论环节

陶志刚表示，疫情让我们更加充分意识到中老年人在面对重大卫生事件的脆弱性。“不仅是新冠病毒，随着年龄的增长，中老年人的免疫系统衰弱功能下降，更容易罹患感染性皮肤疾病，而带状疱疹正是其中之一。”

对于带状疱疹病毒，贾一帆表示，带状疱疹病毒主要是通过上呼吸道、眼睑进入身体，然后潜伏在我们身体里，当抵抗力差的时候，病毒开始再激活并大量复制，受累神经元发生炎症、出血、坏死，临床表现为皮肤疱疹，疼痛。

对于预防该类疾病的发生，蔡毅表示，对待由病毒引起的疾病，最有效的方法是预防，要提高对疾病的认知，用正确科学的方法控制疾病、控制疼痛。

彭才智强调，带状疱疹并非一生只得一次，预防带状疱疹，可通过打2针次带状疱疹疫苗大幅降低发病风险。接种疫苗是预防带状疱疹的有效手段，树立中老年人群“早发现、早诊断、早治疗”的健康观念，及时接种适宜疫苗。

“接种疫苗是预防传染病最经济、最有效的手段。”陶志刚建议，在接种带状疱疹疫苗的同时，定期接种肺炎疫苗和流感疫苗。另外，活动现场武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心预防保健科专家张志勤就后疫情时代下中老年人疫苗接种注意事项等方面的话题，为在场的社区居民开展了科普讲座，提高中老年人基本疾病预防意识。

健康科普讲座现场

郑艳玲介绍，武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心以居民健康为中心，以家庭为单位，以需求为导向，旨在切实解决社区居民卫生服务问题，融预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术服务“六位一体”功能，为社区居民提供有效、经济、方便、综合、连续的卫生服务。