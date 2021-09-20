消灭胃中“幽灵”这些网传招数不靠谱！

吃大蒜、喝绿茶、用特定牙膏刷牙……

消灭胃中“幽灵”，这些网传招数都不靠谱

辟 谣

据媒体报道，我国超一半人感染幽门螺杆菌，平均感染率为59%。很多人都知道幽门螺杆菌可能引发胃溃疡、胃癌，但我们真的了解它吗？又该如何有效预防感染呢？

药物治疗根治率超90%

幽门螺杆菌是一种革兰氏阴性杆菌，这种细菌的生存能力极强，可在强酸环境中生存，是目前发现的能够在胃部生存的唯一细菌。

感染幽门螺杆菌后，部分患者没有典型症状，有的患者会有胃痛、口臭等症状，还可能出现慢性胃炎。在幽门螺杆菌的感染者中，20%会出现消化性溃疡，10%出现消化不良，1%会出现胃癌和黏膜相关淋巴样组织瘤等恶性肿瘤。

那么，幽门螺杆菌是通过什么途径进行传播的呢？

幽门螺杆菌主要通过粪口传播和口口传播。幽门螺杆菌患者的粪便中就存在着幽门螺杆菌，如果污染了水源，健康人饮用后就可能被传染，幽门螺杆菌感染者的口腔中也存在一定的细菌，与其一同用餐就有可能被感染。不少大人喜欢口对口喂小孩吃饭，很容易将幽门螺杆菌传染给孩子。

目前，检测幽门螺杆菌的主要方式为碳13或碳14呼气实验，这种实验无创无痛且准确性高，半个小时就能出结果。

目前，治疗幽门螺杆菌，主要通过四联疗法口服4种药物，以半个月为一疗程，采取这种方法的根治率高达90%以上。

四联疗法主要是指服用质子泵抑制剂、两种抗生素、铋剂。质子泵抑制剂的主要作用是在根除幽门螺旋杆菌感染中抑制胃酸分泌，提高胃内的pH值，从而增强抗生素的作用。

患者在接受治疗后，一定要再次到医院进行复查，复查也是做碳13或碳14的呼气试验，如果结果是阴性，那么就说明已经治好了。不过，需要注意的是，复查前应当停止使用各种抗生素和清热解毒类中药1个月以上，停止使用抑酸剂(PPI)、铋剂一周以上，这是为了避免结果出现假阴性的情况。虽然成年人的幽门螺杆菌在经过治疗后复发率极低，但仍要在日常生活中多注意使用公筷。

在治疗幽门螺杆菌的过程中如果出现了过敏性皮疹、发热和肝功能损伤等情况，要立刻就诊。

“偏方”治不好幽门螺杆菌

不少人认为，只要感染了幽门螺杆菌，就一定会得胃癌，实则不然。大约只有1%的幽门螺杆菌感染者会最终罹患胃癌，两者之间存在一定的联系，但非必然关系。

幽门螺杆菌经口腔到达胃黏膜后，会引发慢性浅表性胃炎。随着时间推移，人体会出现十二指肠溃疡、胃溃疡和慢性萎缩性胃炎，而胃癌病变是一个非常漫长的过程，是多种因素共同作用的结果。

想远离幽门螺杆菌，在日常生活中就要养成良好的习惯，如饭前便后洗手、进口的食物一定要经过高温消毒、少食用刺激性食物、建立分餐制、不要口对口给孩子喂食、定期更换牙具等。同时，大家要特别注意，一定要杜绝吃生肉，很多人喜欢吃3分熟的牛排，或者吃火锅时肉还没有烫熟就吃，这种做法会大大增加感染幽门螺杆菌的机会。

此外，朋友圈里常有人传，经常吃大蒜，就能杀死幽门螺杆菌，这种说法也是没有科学根据的。因为只有摄入大量大蒜才能杀死幽门螺杆菌，日常吃大蒜的量无法达到杀死幽门螺杆菌的要求。还有人说吃洋葱、喝绿茶可根除幽门螺杆菌，同样也是没有任何根据的。

有商家宣称，使用含特定成分的牙膏可以杀灭幽门螺杆菌，这也是没有依据的。只有胃才是幽门螺杆菌的“理想居所”，口腔环境不适合其生存，所以活性一般不高，仅通过简单的刷牙来治疗是不太可能的。

总之，幽门螺杆菌是个磨人的“小妖精”，会对人体健康造成威胁。不过，也不必谈“幽”色变，对其有明确的认知之后，只要做好有效的预防就可无“幽”生活。

(张雪琳系贵州医科大学附属医院体检中心副主任医师；吴春维系贵州医科大学附属医院体检中心主任医师)