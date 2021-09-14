“食品级”化妆品？不存在的！

从现有标准以及技术规范来看，并不存在“食品级”化妆品的概念，也没有“可食用”的化妆品。一些商家打出“食品级”的招牌，是为了替代“纯天然”“无添加”等早已被禁用的违法违规宣传，标榜产品的安全性和高质量。消费者在购买时，应仔细查看标签标注的内容，通过其语言环境来判断是否属于违法违规宣称。

可食用果冻口红、食品级儿童防晒霜……为了迎合消费者对健康绿色的需求，一些商家推出了“食品级”化妆品，并宣称此类化妆品安全有机、无副作用。“食品级”化妆品真的安全到可食用吗？

“从现有标准以及技术规范来看，并不存在‘食品级’化妆品的概念，也没有‘可食用’的化妆品。”国家药监局化妆品监督管理司有关负责人介绍，化妆品是指以涂擦、喷洒或者其他类似方法，施用于皮肤、毛发、指甲、口唇等人体表面，以清洁、保护、美化、修饰为目的的日用化学工业产品。

“作为一种化工产品，化妆品与食品分属于不同行业。食品的使用方式是经口摄入，并通过消化系统各个器官的协调合作来完成消化和吸收，与化妆品的使用方法、作用部位、作用机理均不相同。”该负责人表示，另外，二者所用原料的禁限用要求，产品所执行的标准、技术要求、检验标准、生产环境条件要求也不一样。

实际上，商家打出“食品级”的招牌，是为了替代“纯天然”“无添加”等早已被禁用的违法违规宣传，标榜产品的安全性和高质量。

该负责人介绍，为了让化妆品在一定时间内（即保质期内）保持性状稳定、不腐败、不变质，或多或少会添加水、乳化剂、增稠剂、防腐剂等化学添加剂。无化学成分添加的纯天然化妆品并不存在。

因此，原国家食品药品监督管理总局早在2010年发布的《化妆品命名指南》里就已规定“纯天然”为虚假性词意，不得在化妆品名称中使用。结合现行《化妆品监督管理条例》对标签标注内容提出的禁止性要求来看，化妆品标签中“纯天然”宣称也属于违法违规宣称。

“纯天然”被明令禁止，这才有了商家自创的“食品级”化妆品的营销噱头。不法商家投机取巧，大打法律的擦边球，暗示消费者“能吃进嘴里的，用在身上更没问题”，目的只是让产品身价上涨，销量增加。

除了“食品级”“纯天然”，化妆品中典型的违法违规宣称还有“特效”“顶级”等绝对化词语、“再生”“抗疲劳”等夸大性词语，以及“抗菌”“脱敏”等明示或者暗示具有医疗作用和效果的词语。

“消费者在购买化妆品时，应仔细查看化妆品标签标注的内容，通过其语言环境来判断是否属于上述违法违规宣称。”该负责人提醒广大消费者保持警惕性，提高辨别能力，不要被商家的文字把戏忽悠。

据了解，在国家药监局连续两年开展的化妆品“线上净网线下清源”专项行动中，化妆品非法添加禁用原料等严重违法行为属于重点打击对象。专项行动期间，各地药品监管部门会同公安机关重拳出击，查处了一批化妆品重大典型案件，捣毁生产经营窝点55个，抓获犯罪嫌疑人200余人，涉案总金额超过20亿元。

在日常生活中，消费者如何判断化妆品的安全性？业内专家介绍，公众可以通过国家药监局发布的化妆品监管APP来查询产品信息、了解化妆品知识、投诉举报。据了解，2021年5月24日，化妆品监管APP升级，增加了帮助中心、使用引导页、政策法规库、科普知识问答、调查问卷等功能。截至目前，用户下载量已突破260万。

专家提醒，消费者使用化妆品发生不良反应时，应立即停用可疑化妆品，并立即清理皮肤上的残留物。如果感觉身体不适，应及时到正规医疗机构接受治疗。就诊时带上可疑的化妆品及外包装，以便做斑贴试验等辅助检查，同时配合医生上报化妆品不良反应报告。