化妆品或禁用CBD等原料

大麻化妆品被认为是下一个风口？监管趋严正是目前现状。中国食品药品检定研究院日前发布的《中检院关于就修订化妆品禁用组分公开征求意见的通知》显示，根据国家禁毒管理相关政策要求，中检院拟将大麻仁果、大麻籽油、大麻叶提取物和大麻二酚（CBD）等原料列为化妆品禁用组分。在业界观点看来，这或表明监管部门将对大麻化妆品进行重拳出击，但化妆品在工业大麻可应用领域占比极小，所以或不会影响整个工业大麻的行业的发展。

CBD等大麻原料或被禁用于化妆品

“大麻叶舒缓润养精华油可提亮肤色”“大麻叶提取物有助舒缓修复平衡”……4月5日，记者在电商平台上搜索“大麻”或“CBD”发现，依然有不少相关产品在列，品种涉及面膜、精华霜、精油等。

工业大麻从业人士邢圣书表示，如果《征求意见稿》通过，将会对大部分布局工业大麻下游的企业的战略布局造成重创。但化妆品在工业大麻可应用领域的占比极小，所以对未来中国工业大麻行业的发展没有太大影响。实际上，在此次通知发布之后，的确也有工业大麻概念股在互动平台上就此事回复投资者称：依旧看好工业大麻应用前景。

赛道一度挤满中外资品牌

记者了解得知，自2019年开始，工业大麻概念股受到资本市场热捧，顺灏股份、诚志股份、龙津药业等个股成为工业大麻龙头股，“沾‘麻’就涨”成为2019年一大写照。其中，顺灏股份从最低点3.71元/股上涨至最高点23.77元/股，龙津药业从最低点5.30元/股上涨至最高点23.52元/股，诚志股份从最低点11.05元/股上涨至34.60元/股，涨幅均在200%以上。

经历暴涨后，工业大麻概念股迅速降温，但这一领域依然投资红火。天眼查数据显示，2018年工业大麻相关企业仅为308家，2019年激增至912家。经过一年的资本热炒后，2020年工业大麻相关企业保持增长态势，增加至1177家。在国家药品监督管理总局旗下的化妆品监管APP上，以“大麻”为关键词搜索，相关产品备案数量有1610条。