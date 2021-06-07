年中大促来了！你买的化妆品正规吗？一分钟教你查！

编者按：近日，多家线上线下购物平台正在进行年中大促。爱美的你在囤化妆品前，一定要擦亮双眼，认真识别化妆品的真假！那么，怎样判断自己购买的化妆品是否为正规产品？买到化妆品后，又如何查询其相关信息呢？这三种查询方式让你一分钟内清清楚楚！

方法一：登录国务院客户端小程序

制图：张文婷

首先打开微信，搜索国务院客户端小程序。进入后，点击便民服务里的消费板块，点击化妆品查询，即可一查便知！无论国产化妆品还是进口化妆品，特殊化妆品还是普通化妆品，各种详细信息、备案信息，这里全部都可以看到！查产地、查批号，轻松输入，各种信息了如指掌。

方法二：下载手机APP“化妆品监管”

国家药监局网站截图

为提高人民群众对化妆品的辨别力，国家药监局于2019年上线手机APP“化妆品监管”。在这里，通过产品名称、批准文号或备案号均可查询化妆品的相关信息。值得注意的是，在查询化妆品的“身份证明”时，要看清楚化妆品的详细信息，不仅是注册、备案信息，还要关注产品名称、生产厂家、外包装等是否相符合。

方法三：登录国家药品监督管理局网站

国家药监局网站截图

登录国家药品监督管理局网站，找到化妆品板块，在化妆品查询中，关于化妆品的所有信息都集聚于此。

买进口化妆品时，也可这样辨别假冒伪劣产品

如何从感官和价格上识别假冒进口化妆品？

由于进口化妆品在我国售价较高，使得国内一些不法商贩为谋求高额利润，往往以国内产品进行冒充或仿制，严重损害了消费者的利益。因此，了解进口化妆品的相关知识，掌握一定的识别技巧是非常必要的。除了在上述官方平台查询进口化妆品的真假，如何从感官和价格上识别假冒进口化妆品？

国家药品监督管理局网站发布的化妆品科普知识显示，从外观上看，不合格或假冒化妆品的包装瓶往往较为粗糙，有的瓶盖与瓶身咬合不紧密，有的有渗漏现象；包装印刷质量不如真品清晰，套色不正。有的产品结构不够细腻，颜色不匀；有的呈颗粒状，有杂质斑点；有的存在充气、发霉、酸败、发臭现象；有的还有干缩、油水分离现象。

总之，消费者在购买进口化妆品时，除应根据上述几项识别产品的真假外，还应结合其他因素，如价格因素及购买渠道等，有些在网上或小店铺售卖的所谓进口化妆品的价格与大型商超的售卖价格相差巨大，此时就应提高警惕，切不可一味听信商家的一面之词。学会并运用识别进口化妆品的一些常识，同时选择正规的购买渠道，才能降低购买假冒进口化妆品的风险。

正规进口化妆品的中文标签应包含哪些信息？

国家药品监督管理局网站发布的化妆品科普知识显示，正规的进口化妆品外包装上的中文标签应包含以下内容：①产品名称；②原产国或地区名称（指中国台湾、香港、澳门），以及生产商名称及地址，而不会像一些伪劣产品以简单外文（如“Made in France”）蒙骗消费者；③经销商、进口商、在华代理商在国内依法登记注册的名称和地址；④内装物量；⑤生产批号及使用期限；⑥进口（非）特殊用途化妆品（备案）批准文号；⑦加贴CIQ标志。对体积小又无小包装的特殊产品，如唇膏、化妆笔等，应标注产品名称和制造者名称。总体而言，要有中文标注信息，标注标签的外观与原包装外观相近。（综合中国政府网消息）