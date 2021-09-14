医养结合，保障老人健康生活（为了幸福美满的晚年④）

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“十四五”规划纲要提出，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。医院与护理院、养老机构合作，让高标准的医疗服务下沉基层；社区为老年患者设立“家庭病床”，家庭医生定期上门巡诊……近年来，为促进医养结合发展，各地开展了许多积极尝试，让老年人享受到更便利的医疗服务。

医院——

重点建设特色专科

医护康养一体发展

地面铺着柔软的橡胶地毯，公共区域设置方便取用的公用手杖、助行器……走进四川省成都市第八人民医院的阿尔茨海默病综合管理区，处处可见方便老年患者的细节。

医院神经内科党支部书记周恒说，因为患有这种疾病，有的老人刚到这里时，喜欢到处走，而且容易被激怒、容易焦虑。医护人员就顺着老人的意愿陪着他们到处走，症状稳定了再把老人带回病房。同时，医护人员还会用患者年轻时候照片一类的旧物，刺激他们的回忆，辅助治疗。“阿尔茨海默病起病隐匿，家属察觉时，经常已发展到中晚期。患者不仅会忘记家人、朋友，还会忘记自己是谁。”周恒表示，八院医养结合的模式，可以有效帮助患者控制病情，尽量恢复一些基本认知功能。

目前，该医院开放床位1200余张，主要收治老年病、慢性病患者，其中失能半失能患者占75%以上。医院党委书记陈芍介绍，2006年起，八院开始探索医护康养一体化，从单一的医疗职能，逐步转向以院内健康管理、医疗、康复、养老等为核心，同时向基层社区、养老机构提供服务的模式。通过组织专家分析老年疾病谱，根据老年人患病率高低以及对医疗服务的需求程度，重点打造特色专科。

“我们的老年康复医学科是成都市级公立医院规模最大的老年康复治疗中心，以老年常见的骨关节病等亚专业为发展方向，通过专业康复治疗和训练，最大程度维护、改善老人机体功能。”陈芍介绍，医院的阿尔茨海默病综合管理中心，通过设置“儿时记忆”“上学时光”“工作经历”等怀旧话题，用种植花卉、蔬菜等模拟活动或场景设置刺激老人记忆，缓解不良情绪，改善认知功能。

专业的照护对老人的疾病康复和健康状况起着至关重要的作用。该医院目前有近400人的护工队伍，通过多年实践制作的《老年患者照护培训》视频和教材等成为全市老年照护培训的标准。为强调护工的重要性，医院规定所有职工每年要到病房做一天义工，这样不仅能发现老人的需求和服务中的不足，而且能换位了解护工工作的辛苦。

走进成都市老年大学第八医院分校的一间教室，10多位耄耋老人正在挥洒笔墨、切磋书法。写得兴起的老人们，不时传出爽朗的笑声。“医养结合，需要照顾到老人的精神需求。”据分校负责人介绍，这里开设了音乐、太极拳、书法等课程，以丰富老人的日常生活。

社区——

家庭医生悉心照料

定期巡诊上门关怀

“来，保持正常呼吸。”在山东省曲阜市苗孔社区刘元兰老人的家里，家庭医生丁敏慧正戴着听诊器为老人检查身体。“恢复得不错，上次给您拿的口服液，记得按时吃。”丁敏慧耐心叮嘱道。

84岁的刘元兰老人，患有冠状动脉粥样硬化性心脏病10余年。由于常年行动不便，哪怕是去趟诊所拿个药都是麻烦事，上医院做检查、治疗更是困难。

2014年，曲阜市试点实施“居家医康养”模式，对适合居家养护的老年患者设立家庭病床，提供疾病诊治、康复护理等医养服务。经过逐项评估，刘元兰老人被纳入服务对象中，并分配到了两名家庭医生——曲阜市居家医康养服务中心医生丁敏慧，负责每周定期上门巡诊、按时送口服药、做康复护理等；苗孔社区卫生服务站医生张丽霞，为老人提供家门口的测压、体检等公共卫生服务。

“我患冠心病多年了，这个病就怕突然犯病，容易发生心梗。”提起之前的经历，刘元兰老人依旧心有余悸。7月份的一天，张丽霞在探望老人时，发现老人出现胸闷的症状，急需进一步做检查，而社区服务站并不具备条件。张丽霞立刻启动应急预案——联系市级居家医康养科服务中心。10分钟后，丁敏慧带着两名护士和医疗设备赶往老人家中，进行心电图等相关检查，并安排在家中输液治疗。

“多亏了这些医生，我不用出门就能看病了。”刘元兰老人竖起大拇指。几年来，在两级家庭医生的悉心呵护下，刘元兰老人身体状况有了好转，性格也开朗了许多。

在苗孔社区，每年都有400多名像刘元兰老人这样的受益者。家庭医生定期巡诊，社区卫生服务站负责日常公共卫生服务，市级居家医康养服务中心提供医疗服务。“市级服务中心+社区服务站+家庭医生”的上下联动，打通了半径3公里的“15分钟服务圈”，老人呼叫后的15分钟内，确保有家庭医生按时上门服务。

养老机构——

医护人员常驻服务

开通绿色转诊通道

“社区的医护康养站帮了我的大忙，不奔波、不排队、不折腾，太方便了！”家住成都市青羊区马厂社区的李林东（化名）老人不慎被摩托车尾气喷伤小腿，造成烫伤伴感染，每天换药成了李林东老人的一大难题。去附近医院换，不仅要忍住疼痛在路上奔波，有时候还需要排队等候。社区医护康养站得知后，派出专科护士邓济聪每天上门为老人换药，并制定好居家照护计划，经过半个多月的上门服务，老人的伤口顺利痊愈。

马厂社区医护康养站是成都市第八人民医院将医疗资源下沉社区的探索——该社区有60岁以上居民近千人。2019年5月，医院托管了马厂社区日间照料中心，成立医护康养站。康养站由两名护士和一名护理员常驻，为社区老人免费监测血糖、血压，讲解康养知识，同时还有包括健康管理师、医生、护士等在内的专业队伍定期到站提供健康服务。

目前，通过托管日间照料中心等方式，第八医院建立了3个社区医养结合站点，为3700余人次提供医养服务。

“医养结合服务的重点在居家和社区。”陈芍表示，医院的床位长年饱和，将医养结合服务向基层延伸是必然之路。目前，该院相继与40多家护理院、养老机构等签约开展医养协作，根据需要提供巡诊、康复护理指导、老年照护技能培训等服务，并为合作机构开通绿色转诊通道。

“丁零……”一阵急促的电话铃声响起，“您好！这里是居家医康养服务中心，有什么可以帮助您的吗？”“小于，你薛爷爷身体不太好，快来看看吧！”“好的，别急，我们马上到！”

接到薛大爷老伴的电话，山东省曲阜市居家医康养服务中心迅速派来医护人员，为薛大爷更换尿管、做康复护理。

薛大爷今年82岁，居住在鲁城街道东关社区的一家养老院，患有多种慢性疾病。“在养老院里吃喝不愁，日常生活有照料，怕的就是看病不方便。”薛大爷老伴的一番话，道出了养老机构面临的问题。

近年来，曲阜市在探索医养融合的过程中，不仅在医疗机构内设养老病床，还让医疗机构主动“走出去”，与周边的养老机构、护理院等签订合作协议，让养老机构的老人享受高标准医疗服务。

居家医康养服务中心定期派来人员，为养老机构入住老人提供各项医疗服务。同时，东关社区卫生服务站也不缺位，每年对养老机构入住老人进行全面体检，老人需要服务时，社区卫生服务站工作人员及时上门。

“目前，曲阜市各级医疗机构进驻养老机构，现已服务4330余人，真正让养老机构和医院相融合，实现了医中有养、养中有医、医养同办。”曲阜市卫生健康局局长孔卫东介绍。

《 人民日报 》（ 2021年09月14日 12 版）