让更多失能老人老有所“保”

为加快老龄事业和产业发展，广州不断探索解决高龄重度失能老年人照护难题的有效路径，先后推出了长期护理保险（下简称“长护险”）和高龄照护商业保险（下简称“高照险”），符合条件的长者可通过定点服务机构申请补贴待遇，由专业服务机构制定服务方案并提供针对性基本生活照料和医疗护理服务，已惠及近2万高龄失能老人。

随着老龄化的加速，如何实现老人老有所养、老有所护已成为迫在眉睫需要解决的问题。长期护理险是为失能人员基本生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理提供资金或服务保障的社会保险制度，又被称为社保“第六险”。该制度从2016年在全国15个城市试点开始，就被认为是应对老龄化问题的重要举措，受到社会广泛关注。

广州是全国首批试点城市之一，从2017年8月1日正式试点实施长期护理保险制度。但长护险的参保对象是广州职工医保参保人员，许多老人并没有纳入其中，为让更多老人老有所“护”，广州又不断探索，从2019年7月开始推出了高照险。一个是政策型保险，一个是商业型保险，政府和市场两者共同作用，广州实现了80岁及以上参加医保的重度失能人员照护保险全覆盖。这项民生兜底政策，既带给失能老人体面和有尊严的生活质量，也给家庭减轻了压力。

可是，必须看到，目前老人照护保险亟待扩容提质。一是覆盖人群仍然有限，最新数据显示，广州市户籍老年人口数已达175.5万人。可目前的长护险和高照险仅覆盖了广州80岁以上的2万名参保人员。还有许多重度失能老人未能纳入其中；二是养老服务机构与服务人员仍然不足。随着试点的扩大和参保人数的增多，这种缺口会越来越突出。高龄失能老人的护理对于护理人员的专业要求更高，要及早布局，不断提高养老护理人员的数量与质量；三是保险筹资渠道也需要扩展。目前长护险的筹资渠道主要依托于基本医疗保险基金划拨和财政补贴，若医保基金结余较少或不足时，护理保险资金将受到严重影响。而高照险作为商业保险，目前参与人员非常有限，要增加更多的筹资渠道，让更多保险机构加入进来，满足更多失能老人的专业照护需求。

实现老有所养，老有所护，广州先行先试做出了许多探索，接下来还应不断扩容提质，让更多老人能够拥有体面美好的晚年生活。

（谭敏）