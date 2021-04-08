医生护士护工三位一体 让患阿尔茨海默病老人更有尊严的生活

人民网北京4月8日电 （记者孙红丽）今日，国家卫健委就医养结合工作进展成效有关情况举行发布会，这是国家卫健委以“奋斗百年路 启航新征程”为主线召开的“中国共产党为人民谋健康的100年”系列新闻发布之一。

针对如何让患阿尔茨海默病的老人更有尊严生活的问题，四川省成都市第八人民医院党委书记陈芍表示，八院在医疗、护理、照护、硬件方面做到了医生、护士、护工三位一体，创造一个很好的环境，希望让他们生存质量更高，能够过得更开心一点。

据陈芍介绍，针对目前患阿尔茨海默病的老人增多的情况，八院把日常医院神经内科建成了阿尔茨海默病的综合管理区。对患有阿尔茨海默病的老人提供的不仅仅有医疗服务，还有专业的工娱康复训练、专业的照护等综合服务，通过这些服务来延缓老人认知功能的衰退和病情的发展，这样就可以提高老人的生存质量。同时，也能够减轻家庭和家属负担。

另外，陈芍介绍，医院主要从四个方面着手照护阿尔兹海默病老年人：一是根据老人的情况进行全面评估，包括对身体状况、自理或失能状况、智力状况进行分层分类；二是依据老年人不同的失能失智情况分层分类制定照护方案，进行专业管理；三是培养了一批自己的专业护理和照护团队，仅医院自己管理的护理员就近400多名，24小时为这些老人提供照护服务；四是从硬件方面专门为失能失智的老人设立了智能活动区域，对整体环境进行了适老化的改造，并设置一些老年人记忆深刻、可以带来亲切感的模拟场景，通过怀旧疗法帮助缓解他们的焦虑情绪。