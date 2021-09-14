校园有了运动范（解码·促进学生全面发展）

同学们在上篮球课。

兰州实验小学供图

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甘肃省兰州实验小学根据教师特长和学生特点，探索出“1+X”的特色体育课程体系，丰富学生的体育课选择。如何树立健康第一的教育理念，开齐开足体育课，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，这所学校进行了积极探索。

有着17年教龄的甘肃省兰州实验小学语文老师徐青岚，最近和体育“杠上了”。跟着教练学足球，从理论知识到实践比赛，徐青岚学得十分认真。学校举办校园足球班级联赛，身为班主任的她还偶尔客串教练，与学生打成一片。

如何提升体育课的价值，发挥体育促进学生全面发展的重要作用？甘肃省兰州实验小学探索出“1+X”的特色体育课程体系，通过开展课后延伸服务、营造校园体育氛围、改进体育评价内容等方式，将热爱运动的种子播撒在孩子们心间。

创新课程体系

教学难度循序渐进

校园里，最引人注目的当属上足球课的学生。他们脚穿碎钉球鞋、腿裹护板球袜，颠球、拨球、带球、射门，踢得不亦乐乎。

“只要一踢球，我就停不下来。”四年级的武楷峰满头大汗跑到球场边喝水，“要不是渴了想喝水，我才舍不得下场呢。”从上课到现在，他不知疲倦地跑了近半个小时。

作为全国校园足球特色学校，足球是兰州实验小学各年级学生的必修课。拿起足球，全校1500多名学生每人都能“露两手”。五年级的朱珈华以前并不擅长足球，经过两个学年的学习，现在她能一口气颠球100多个。“今年暑假，我还代表学校参加了市九运会。”朱珈华高兴地说。

校园足球的发展是兰州实验小学改进体育教学的一个缩影。

浏览这学期的课表，体育课以94节的总课时数高居第三，仅次于语文和数学。“除国家规定的体育与健康必修课外，我们还根据体育教师特长和学生年级特点，开设了足球、篮球、排球、空竹、花样跳绳和健美操等特色课程。”兰州实验小学教务处主任赵莉表示，学校通过“1+X”的课程体系，力争让每个孩子掌握一项体育基础技能，让有特长的孩子掌握体育专项技能。

开齐体育课后，如何上好是关键。“我们会循序渐进增加教学难度，以足球为例，要根据学生年龄选定课程内容、场地规则和球门大小。”兰州实验小学体育老师兼校足球队教练李鑫说，不同年级的学生教学方向有所侧重，低年级主要是带球绕杆等基础练习，高年级进行5人制或7人制的对抗赛，既不刻意拔高，也不随意降低标准。

开展课后服务

变被动教为主动学

校园里，手持木棍的学生分散站立，随着双手交替抖动，手中绳上的空竹转速越来越快，大家时而翻、时而挑，时而将空竹向上抛出十数米高，能稳稳接住的就会得到体育老师刘金凤的称赞。每周一、周三下午放学后，刘金凤都会指导学生练习抖空竹。

抖空竹是兰州实验小学的一项特色活动，“既能锻炼身体的平衡协调性，又有助于改善视力。”田径专业出身的刘金凤很擅长抖空竹，空竹项目经她推荐被引入校园。如今，空竹不光成为兰州实验小学体育课的组成部分，还是学校文艺汇演的保留节目。

“我没失误过一下。”9岁的赵渊策很骄傲，今年“六一”儿童节，他被选入百人空竹团参加表演，而在此之前，他并没有上过空竹课。兰州实验小学在体育课之外还开展课后延伸服务，放学后，各个体育项目以兴趣班的形式进行集中训练，每次锻炼1个小时，既解决了“课后四点半”难题，也为更多学生提供接触多种体育运动的机会。

“体育课的内容由学校统一安排，课后兴趣班则把选择权完全交给学生。”赵莉说，无论是足球、空竹、健美操、花样跳绳等特色课程，还是乒乓球、田径等尚未纳入体育教学的运动，在课后延伸服务中都有所体现，学生可根据兴趣爱好自主选择。

“每学期开学，学校都会征求家长、学生和教师的意见，共同出谋划策，建设好课后服务课程。”时值开学季，赵莉正在忙这项工作，她介绍，学校会要求老师有计划地开课，每周递交特色课程教学设计，学期末还将进行考核，在下一学期剔除学生满意度低的课程。

如今，刘金凤所带的空竹班，已经由开始时的十几人增加到了50多人。据介绍，兰州实验小学课后服务还陆续组建了足球、篮球、健美操等11个学生体艺社团，激发学生参与体育运动的兴趣，巩固和强化课内学到的体育技能。

营造体育氛围

重视过程性评价

去年暑假，兰州实验小学邀请高校专家和足协教练，组织了一次别开生面的训练营，营员是全校95名任课教师，其中包括88名文化课老师。培训分为教师足球普及型和专业教师提高型两类，授课内容从足球运动发展、安全防护，到基础身体训练、实战比赛体验，不一而足。“专业教师是学校体育发展的排头兵，而文化课教师则是主力军。通过培训，我们引导全校教师树立正确的育人观，在校内营造良好的体育氛围。”赵莉说。

如今，热爱体育的氛围在兰州实验小学蔚然成风。徐青岚发现，运动能充分释放学业压力，有助于提高课堂效率。“孩子们在体育活动中收获了自信和成长，班级凝聚力也变得更强。”从学生的点滴变化中，徐青岚愈发感受到体育的魅力。

观念转变，评价也需改进。针对体育教学考试机制不健全、缺乏正确评价观等问题，兰州实验小学实行过程性评价与终结性评价相结合的评价方式，向教师发放成绩册，重点记录学生平时课堂表现，除技术和体能外，还将参与度、合作意识、社交适应能力等元素作为期末评定的重要参考。

“我们将继续加大实施体育课程评价改革，重视过程性评价，引导师生形成正确的评价观念。”赵莉表示，下一步，学校将依托智慧校园建设建立学生体质健康档案，把学生体质健康监测数据、体育技能监测数据、体检数据和视力监测数据等数据汇集起来，定期发送给家长，让他们充分了解学生的体质情况，促进家校良性互动。

《 人民日报 》（ 2021年09月14日 11 版）