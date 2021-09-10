吴一龙：两个轮子往前推动 提升肺癌5年生存率

肺癌是严重威胁生命健康的恶性肿瘤。在和肺癌斗争的过程中，现代医学经历了手术、放疗、化疗、靶向药物治疗、免疫治疗，晚期癌症患者的生存时间大大延长。

“在未来的三年内，肺癌生存率在全球将会看到第二个飞跃。”广东省人民医院终身主任，中国肺癌研究的领军人吴一龙教授在接受采访时说。从开启中国肺癌治疗的靶向治疗时代到拉开中国肿瘤免疫治疗的序幕，吴一龙一直在坚持新的尝试，新的探索。

免疫治疗未来将对整个人体带来什么影响？吴一龙表示，团队正在推进新的临床研究，推进免疫治疗用于手术前新辅助治疗、手术后辅助治疗，以及其他药物与免疫治疗的联合、双免疫药物治疗等，目前已经取得了非常大的进展。

“站在肺癌的高度，有两个非常重要的问题，一是找出大量肺癌早期的患者；二是对晚期患者的有效治疗。” 吴一龙说，过去肺癌患者早中期和晚期数量是4：6，现在倒过来了，一大半是非常早期；占40%的晚期患者，有了靶向治疗，又有了免疫治疗。

“早期和晚期，两个轮子往前推动，将大大提升肺癌5年生存率。国务院2019年发布的《国务院关于实施健康中国行动的意见》提出到2030年，总体癌症5年生存率不低于46.6%，也就是癌症患者的五年生存率要在现有的水平上提升15%。”吴一龙表示。

近20年来，吴一龙成为了我国肺癌临床研究领域多个“第一人”，他笑称这是性格使然，因为总是想尝试新的东西，如果总做重复别人的工作，既浪费资源也没有成就感。

“我的人生到现在为止一直遵从一个原则，做我能决定的探索性事情，如果需要依靠别人决定才能完成，无论有多少好处，我都宁愿舍弃。” 吴一龙说。