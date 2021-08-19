有所“医”靠！在“中国医师节”向人民健康守护者致敬

有这样一个群体，他们是“夜空中最美的星”。在疫情防控一线，他们白衣执甲，逆行而上；临床手术台上，他们承载着患者生的希望；技术实验室里，他们数十年如一日推动医疗科技发展；偏远的山坳里，他们的足迹守护着人民的健康。

他们有一个共同的名字——“中国医师”。在第四个“中国医师节”之际，让我们共同向人民健康的“守护者”致敬，一起聆听他们的故事。

董家鸿：为西部贫困地区提供医疗支援

中国工程院院士

清华大学附属北京清华长庚医院院长

2016年12月底，一场体外肝切除治疗肝包虫病的网络直播，让全球网友认识了正在推动西藏、青海等地肝包虫病公益项目的董家鸿。

直播中，董家鸿经过十四个小时，成功为青海的包虫病患者进行了体外肝切除和自体肝移植。直播引发了百万人群在线关注，向世界展示了中国领先的技术。

董家鸿说：“我多年来一直带队在肝包虫病发病率高的地区，普及最新的治疗理念。”

为了推广健康理念，董家鸿在百度健康医典编审了“肝包虫病”词条，对肝包虫病进行了全面科普。

王建业：医疗战线一“老兵” 奔赴疫区奉忠诚

北京医院原院长

国家老年医学中心主任

从瑞士学成归国后，王建业致力于不断提升我国前列腺癌的诊疗水平。

2020年初，当新冠肺炎疫情发生时，62岁的王建业带领北京医院第二批医疗队奔赴武汉。

“到武汉第二天，我们就接管了华中科技大学附属同济医院中法新城院区的重症病房，24小时内就收满了病人。”王建业对那段经历记忆犹新。

“身体上的病痛治好了，心灵上的伤痛也需要时间才能愈合。”王建业说。

朱军：耐心聆听 帮助病人治“心病”

北京大学肿瘤医院党委书记、大内科主任

在北京大学肿瘤医院淋巴瘤科，朱军的门诊外常常排起长队。来自全国各地的患者，都想找这位喜欢“话疗”的医生诊断病情。

被称为“话疗”，是因为朱军用诙谐幽默的语言，让患者紧张的情绪慢慢放松。为了让肿瘤患者不要怕，他将肿瘤称为“包包”，让患者在轻松的氛围里接受化疗。

“医者给予的信心，是病人支撑下来的力量。”朱军说。

沈琳：难忘患者托付生命的眼神

北京大学肿瘤医院副院长、消化肿瘤内科主任

沈琳从科研到临床，从一线到管理，一直在消化道肿瘤领域工作。

在北京大学肿瘤医院，沈琳的身边总是“贴”满了人。曾有一位患直肠癌的年轻患者，手术后肿瘤再次复发，无法施行肛门还纳手术。患者情绪崩溃，甚至有了轻生的念头。沈琳通过综合治疗后，给了他生的希望。

“他已经治愈了！”沈琳开心地说，对医疗职业的要求，热爱、负责是第一位的。

吉训明：坚守在门诊一线的“科研院长”

首都医科大学副校长、北京脑重大疾病研究院院长

一下午5小时，诊断了49个病人，作为医院分管科研的院长，吉训明仍坚持在门诊一线为病人服务。

有位患者“颅鸣”50年、常年失眠找不到病因。找到吉训明医生后，他迅速发现症结所在，并诊治了疾病，患者抱着吉训明痛哭不止。那一刻，吉训明感受深刻，他说：“这是作为一名医生最欣慰的事。”

“我能帮助病人诊断疾病，感觉心情很舒畅。”吉训明说。

支修益：从治重症到治未病

首都医科大学肺癌诊疗中心主任、中国胸外科肺癌联盟主席

从1983年到2021年，支修益一直专注于中国控烟与肺癌防治事业，宣传控烟与肺癌防治健康科普知识，“小细胞肺癌”就是他在百度健康医典上参与编审的词条。

“既然选择了肺癌研究，我就一定要把这份工作做好。”支修益至今记得，曾有一位胸外科患者，在肺部手术后由于无法忍受引流管导致的疼痛，在术后当晚自己拔除了引流管。正是这次经历，支修益越发认为，要提高公众对肺癌的认识，做到早期预防、早期诊断、早期治疗。

“我希望让更多的患者了解肺癌，不恐惧肺癌。”支修益说。

房居高：“头颈老刀 ”科普疾病知识

首都医科大学附属北京同仁医院甲状腺中心主任、头颈外科主任

“甲状腺结节”是百度健康医典上线的第一个词条。这一词条的编审人，正是房居高。

留着圆寸、带着深蓝色暗纹眼镜的房居高总是笑眯眯的，但当他一戴上2.5倍放大镜走向手术台时，便成为了甲状腺肿瘤及咽喉癌的“头颈老刀 ”。

在工作之余，房居高坚持在百度健康医典上用简单易懂的语言，科普着甲状腺结节等知识，让更多的互联网用户，学习到甲状腺疾病的预防措施。

不仅房居高，越来越多的医疗工作者，走向网络科普平台。他们携手百度健康医典，用简单易懂的语言写出上万个医典词条，把更多的权威易懂的健康知识带到千家万户。

济世救人、默默奉献从古至今都是医者的代名词，亦如百度健康在第四届中国医师节推出的《致敬中国医者》中，专家团所说：“要为健康中国多做贡献”。

名医大家，璨若星河。仁术济世，绵延流芳。

在疾病预防治疗、医学科技发展、健康知识科普等领域，我国涌现出了一大批医学大家和人民好医师，他们一心为民、无私奉献，用仁医大爱谱写了中国医者的动人华章。