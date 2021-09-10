2021服贸会在京闭幕 健康卫生服务专题首秀成果丰硕

9月7日，2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在京闭幕。服贸会今年首设的健康卫生版块，以“数字健康 创新融合”为主题，在短短6天时间内取得丰硕成果，通过展览展示、专业论坛等丰富形式，促成“一带一路”重要国际合作、助力创新药走出国门、牵线产学研一体化协作、推动防疫及公共卫生知识的全面普及等，在分享“中国健康智慧”的同时，充分彰显了疫情常态化防控形势下，我国健康卫生事业对外开放的良好局面。

在疫苗方面，作为新冠病毒疫苗研发的主力军，国药集团中国生物在本次专题展上带来四款新冠疫苗，涵盖灭活、基因重组、mRNA三条技术路线。前往首钢园区5号展馆观展的行业同仁及普通百姓，既可以了解到一支疫苗的诞生过程，还可以远程参观全球最大新冠疫苗生产基地，以及通过VR眼镜沉浸式体验病毒消杀。另外，还有来自其他医药企业的包括BNT162b2在内的一批国内待批新冠疫苗，也在专题展亮相。

在公共服务方面，中国研发的全球首台自动化核酸采样机器人亮相，通过AI视觉技术和运动规划系统，机械臂能在30分钟实现快速检测。北京市疾控中心展示了方舱卡车P2+移动实验室，可第一时间采集人、动物、媒介生物等样本并进行分离检测，真正做到即到即检。

此外，“智慧医疗卫生服务”集团展也是本次健康卫生服务专题的一大亮点，由8家本市公立三甲医院和北京市疾控中心组成，集中展示了5G移动卒中单元、机器人手术、新生儿疾病筛查系统等多项尖端医疗技术。

北京儿童医院现场演示了靶向测序的新生儿筛查及临床应用闭环管理系统；北京友谊医院呈现了北京首家同位素示踪病房；北京安贞医院带来不开胸的心脏内各类瓣膜病微创介入手术、先心安母胎会诊平台、涂抹式搭桥血管外支架等新技术；北京协和医院重点介绍了全膝人工关节置换手术机器人；北京宣武医院的5G移动卒中单元项目吸引目光；北京天坛医院展示卒中多组学创新中心；北京地坛医院聚焦艾滋病领域打造了专业综合健康管理APP。

另外，“智慧医疗卫生服务”集团展特设互动区，共开展互动科普活动23场，数十名临床专家和学者教授陆续登台，向大众宣传推广科学防护知识和健康生活理念，使参与者体验到妙趣横生的医学体验与沉浸式参与感，从而切实感受到健康卫生服务的魅力。