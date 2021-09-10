中医抗疫 救治病患（奋斗百年路 启航新征程·“人民英雄”国家荣誉称号获得者）

“国有危难时，医生即战士。宁负自己，不负人民。”这是天津中医药大学名誉校长、中国工程院院士张伯礼（见图，新华社记者谢环驰摄）18年前抗击非典时立下的誓言。在抗击新冠肺炎疫情中，年过七旬的他奔赴湖北武汉和河北石家庄等地，推动中医药进入抗疫的“中国方案”。

两次奔赴抗疫一线

2020年1月27日，大年初三，张伯礼临危受命奔赴武汉，作为中央疫情防控指导组专家组成员投身抗疫一线。刚到武汉，张伯礼就深入定点医院、方舱医院等地，给患者会诊，调查疫情，制定中医治疗方案。

当时，武汉的确诊患者、疑似患者、可能感染的发热患者、密切接触者等“四类人员”没有进行严格区分。张伯礼当即提出对“四类人员”实行分层分类管理。

2月初，武汉开始建设方舱医院。张伯礼和国家中医医疗救治专家组副组长刘清泉提出将中医药引入方舱医院，用中医知识管理方舱医院。经中央指导组同意后，组建了第一支中医医疗队，建成中医方舱医院——江夏方舱医院。

2月12日，张伯礼率领209名中医国家医疗队队员入驻江夏方舱医院。作为方舱医院总顾问，张伯礼穿着厚重的防护装备，走进隔离病区查房，为每个患者诊脉、看舌，了解病情。

3月19日，张伯礼迎来72岁生日。同一天，武汉新增确诊病例、新增疑似病例、现有疑似病例第一次全部归零。“这是最好的生日礼物。”张伯礼说。

4月8日，武汉市解除持续76天的离汉离鄂通道管控措施。4月16日，张伯礼离开武汉，结束了80余天的征战。

今年1月，石家庄发生了聚集性疫情。1月15日，张伯礼抵达石家庄。刚到石家庄，他就深入定点医院病区巡诊、查看治愈者康复情况、参加救治患者座谈会、制定中药治疗方案……直到疫情得到有效控制后，张伯礼才离开。

心里惦记的都是患者

“张院士来了！他说能治好，我就像吃了一颗‘定心丸’。”隔离病房内，许多患者看到防护服上写着“天津老张”的医生，就觉得安心了许多。在武汉时，张伯礼白天指导临床会诊、巡查病区，晚上研究治疗方案。床位间距多少、空气如何流通、患者吃饭情况……他都一一过问，心里惦记的都是患者。

中医药在抗击疫情中发挥作用，得益于张伯礼和团队多年的科研攻关。去年，组分中药国家重点实验室落户天津中医药大学。这是中医药系统的国家重点实验室，标志着中医药现代化研究有了国家级创新基地。

实验室的建设，凝聚了张伯礼和团队多年来的心血。在此之前，张伯礼和团队埋头研究了20多年。围绕中药药效物质、作用机制“两个相对清楚”，张伯礼团队创建了标准组分、组效关系、组分配伍、优化设计几个关键技术，构建中药组分库，突破了千百年来凭经验组方的局限，为现代中药组方提供了科学依据。

这些努力没有白费，它们的价值在此次抗击疫情中充分显现。武汉抗疫过程中，在张伯礼等专家的建议下，中央指导组组建了中西医联合会诊组，对重症患者实行一对一会诊。

发挥中医药抗疫优势

初到武汉，张伯礼建议对“四类人员”全部使用中药治疗。在张伯礼的推动下，中医药全过程介入新冠肺炎治疗。武汉16家方舱医院累计收治患者超过1.2万人，每个方舱医院都配备了中医药专家，同步配送中药方剂，中药使用率达90%。

江夏方舱医院建成启用后，张伯礼主张对患者采用中医综合治疗方法。当时，方舱医院内部比较冷，他鼓励医护人员带领患者练习八段锦、太极拳。患者通过服用中药、打太极、按摩、针灸等中医疗法的救治，实现了“三个零”：即患者零转重症、零复阳，医护人员零感染。

今年1月，针对石家庄新冠肺炎患者无症状感染者多、高烧多的新特点，张伯礼果断判断：“与武汉不同，石家庄的患者轻症兼气虚较多，瘀热明显。”张伯礼主张使用 “三药三方”来救治患者。石家庄70%以上的患者都接受了中药汤剂治疗。

“看到中医药在抗击疫情中发挥了重要的作用，很多人获益，我很欣慰。”张伯礼说。

《 人民日报 》（ 2021年09月10日 06 版）