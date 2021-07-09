张伯礼院士：用现代科学解读中医药对战新冠病毒的机制

“现有数据显示，中国新冠肺炎患者康复后较少有再度住院，而且严重的并发症也显著低于国外。”7月6日，在香山科学会议上，中国工程院院士张伯礼表示，中国新冠康复者中的重症发生率、再度住院率均显著低于国外，具体原因还不太清楚，但我们的（新冠肺炎患者）90%以上用上了中医药，尤其去年5月以后发病的几千名患者几乎都用上了中医药。

事实上，在过往其他疾病的诊疗中，很多循证评价也证实中医药的疗效。

例如，中医药预防心肌梗死的循证评价，采用重大心血管事件作结局指标，由黄芪、丹参、三七等有效组分制成的芪参益气滴丸不仅能产生和阿司匹林一样的效果，且对阿司匹林抵抗者依然有效，还能够稳定血管斑块，尤其更适合老年人。这一结果是通过符合国际规范的对照试验，在16个分中心、88家医院、3505例患者、平均随访37个月的研究获得的。

中医药在与新冠病毒“对战”中的疗效机制，如何用现代科学解读清楚？

为了让这个问题得到国际公认的答案，也让中医药的效果用国际通行的药学语言解释出来，科技部设立了基础研究专项，其中之一是研究在疫情中使用的中药基于免疫调节治疗新冠肺炎的机制。研究团队不仅包括张伯礼院士团队，还包括钟南山院士团队、中国中医科学院团队以及武汉等地的高水平科研团队。

据介绍，经过一年半的研究，目前已经初步揭示了中医药抑制病毒复制、调控免疫紊乱、控制炎症风暴及保护组织脏器功能等综合多靶效应，但主要是调控免疫炎症反应，其核心靶位就是IL-6（白细胞介素-6）这个“风暴眼”。此外还对有效组分做了组效关系的探究，努力做到药效物质和作用机制两个相对清楚，知其然还要知其所以然。

“谈到中医，大家会先想到它古老，它确实古老，但它的很多理念并不落后。现代医学前沿讲的系统科学、精准医疗、预防医学、组合药物虽然提法与中医药不同，但理念却是趋同。”张伯礼说，中医药学是打开中华文明宝库的钥匙，这句话非常精辟，中医药是中国古代哲学和自然科学融合的产物，几千年的历史，大量的临床实践是中国特有的宝贵经验，值得认真传承发掘。

除了钟院士说的疫情防控得力，中西医结合、中西药并用也是中国应对疫情与他国的与众不同之处，值得一次真真切切的凡尔赛——

“中医药和西医药相互补充、协调发展，是我国卫生健康事业的显著优势。不仅是抗疫，其他慢病、重大疾病也是一样，两套医学优势互补，能更好地服务人民健康事业和健康中国建设。”张伯礼说。（记者 张佳星）