真性近视无法治愈，病急也别乱投医

编者按 孩子的事，牵动着无数父母的心。为了娃能健康成长，家长们左手理论右手实践，上网搜索、求教亲友……然而，网上的信息真假难辨，亲友口中的“经验谈”因人而异，更有商家为赚黑心钱不择手段……为了扫清家长育儿路上的障碍，今日起本报推出“小儿‘科’”栏目，以科学的态度剖析儿童热点问题，为孩子的成长撑起“保护伞”。

小儿“科”

◎本报记者 陈 曦

假期结束，新学期开始，班里可能又多了好几个“小眼镜”。天津市眼科医院视光中心主任李丽华表示，放假时，不少孩子长时间使用电子产品，加上户外锻炼时间不足、缺乏规律作息、读写姿势不正确、营养不均衡等，导致视力亮起红灯。一个假期过去，有的孩子近视度数甚至能增加200到300度。

家长们也开始琢磨，什么方法能治愈近视？要不试试朋友圈里的“偏方”：看移动物体、按摩穴位、吃治疗近视的药……对此，李丽华提醒：“截至目前，对于真性近视，只能矫正无法治愈，而且也不可能通过任何一种治疗手段，使近视度数有所下降，只能通过科学方法延缓近视的发展速度。”

后天因素是造成近视的主因

“孩子从来不看电子产品，怎么会近视呢”“我们夫妻视力都特别好，孩子怎么这么小就近视了呢”……很多家长在得知孩子近视后，都会对造成孩子近视的原因充满疑惑。

“要想了解导致近视的原因，就得先知道什么是近视。”李丽华介绍，人在刚出生时眼轴长度较短，随着年龄的增长眼轴也会慢慢增长，如果在这个过程中，眼轴长度超过了标准，那么5米外的物体在眼内所成的像就会落在视网膜前面，导致看到的事物是模糊的，这就形成了近视。

“至于近视的成因，目前为止尚无定论，但科学家们普遍认为近视的发生、发展由先天和后天因素共同决定。”李丽华表示。

先天因素包括遗传、种族和出生季节，其中最主要的就是遗传因素。对遗传因素的研究发现，如果父母均为高度近视（一般指600度以上近视），则其子女近视的发生率在40%左右；如果父母一方为高度近视，则子女近视的发生率为20%。

“虽然遗传因素很重要，但在门诊，我们发现3至6岁的近视儿童中，因遗传因素导致近视的只占10%左右。目前来看，后天因素对近视发生的影响已远超遗传，而后天因素主要包括视近多、户外活动少。”李丽华指出，但如今很多青少年的生活习惯恰恰是视近多，即过多接触电子产品，而户外活动偏少。

“这里需要强调的是，视近不仅包括看电子产品，长时间在狭小空间内画画、玩玩具、做手工也算。这样长期用眼距离过近、用眼时间过长，就会使眼轴变长，形成近视性屈光不正。”李丽华提醒。

远视储备情况能预测近视可能性

“俗话说，三岁看到大、七岁看老，这话在儿童近视问题上也同样适用。”李丽华介绍，如同身高从矮到高的发展一样，眼轴也经历从短到长的发展过程。

在儿童时期，人眼的屈光状态变化非常迅速。一般认为初生儿大多为远视眼，其平均眼轴长度为16.8毫米。7岁左右，眼轴长度会达到成人水平。同时，从出生到7岁也是人眼球发育最为迅速的时期，原先的远视眼逐渐向近视方向发展。8岁以后，儿童的视觉发育基本完成，但是眼球随着生长发育会继续向近视方向发展但速度减慢，在这一时期大多数儿童为正视眼。18岁进入成人期后，人眼屈光状态才会稳定。

“我们把这种生理性远视的度数称为远视储备，由于在生长发育过程中会不断消耗远视储备，所以通过儿童期的远视储备可以预测成年后近视的可能性。”李丽华介绍，对于4到5岁的儿童来说，有200到225度的远视储备，长大后近视的可能性比较小。而6到8岁远视储备不足50度的孩子，2年后85%都会出现近视。从3岁开始，建议家长每半年带孩子检查一次眼轴长度、角膜曲率等，密切关注孩子是否存在近视倾向。

“近视是不可以逆转的，但可以通过人为干预，使眼轴变长的速度减慢，从而延缓近视的发生。”李丽华说，越早进行干预，预防近视的效果越好。

“我们支持学龄前儿童，多进行户外运动，‘目’浴阳光。”李丽华解释，最新研究表明，每天保证2个小时的户外运动，不仅可以增加儿童肌肉弹性，有助于调节眼部肌肉。同时光线通过瞳孔到达视网膜，刺激眼睛分泌多巴胺，这种神经递质可以减缓儿童的眼轴变长速度。此外，学龄前儿童用眼要遵循“2010”法则——连续近距离用眼15到20分钟至少休息10分钟。

“对于已经上学的孩子，避免不了日常的读书写字以及使用电子产品，那么就需要养成良好的用眼习惯。”李丽华建议，父母要做好改善家庭视觉环境的工作。重视采光的标准，窗户透光面积与房间面积之比不低于1∶6；照明光源要保证一定的强度，而且没有频闪；不要长时间近距离用眼，遵循“20—20—20”原则，即持续用眼20分钟后，望远20英尺（6米）外的景物持续休息20秒；看电子产品时，遵循“宁大勿小，宁远勿近”的原则。

OK镜可有效延缓近视过快发展

得知孩子近视后，家长都很焦虑，不少人开始有病乱投医。“看移动物体”“吃改善视力的药”“按摩、贴耳穴”“佩戴比实际度数低的眼镜”……网络上治疗近视的方法层出不穷，很多方法还声称可以“治好”近视。

长期以来，各国眼科学者进行了大量有关近视眼矫正的探索，但对于一些方法的有效性及可行性，一直存在有很大争议，国内外专家比较公认的延缓近视的方法是光学矫正——佩戴屈光矫正眼镜，特别是对于成长发育中的青少年来说，佩戴屈光矫正眼镜是比较好的矫正方法。

李丽华明确表示，截至目前，真性近视只能进行矫正，无法进行治疗，而且也不可能通过任何一种治疗手段，使近视度数有所下降。

“目前OK镜，也就是角膜塑形镜的矫正效果，得到了越来越多的认可。它是一种硬性透气性角膜接触镜，通过其独特的反几何设计，镜片中央区较个体角膜中央区平坦，通过夜间佩戴可以改变角膜中央前表面的弧度，形成离焦环，从而达到暂时提升裸眼视力的作用。”李丽华介绍，角膜塑形镜在延缓近视过快发展方面有它的作用，目前看优于框架眼镜。

对于很多家长内心排斥又抗拒的眼镜，李丽华表示，如果发现儿童有屈光参差并伴有弱视，一定要及早配镜；若儿童伴有调节性内斜视，也应尽早戴镜来改善儿童的眼位问题，帮助其双眼视功能的发育。“戴镜也要‘对症用镜’，如果戴了不合适的眼镜，会使视功能调节处于不稳定状态，容易给睫状肌带来多余的负担，加速近视的发展。”她说。

“看移动物体只能缓解眼部疲劳，与缩短眼轴长度没有任何关系，对于矫正近视没有任何作用。”李丽华解释。

“所谓能改善近视眼的药物更是无稽之谈，人体有血眼屏障，口服药物通过消化道进入血液再进入眼部的药量微乎其微，目前治疗眼部的药物几乎都是外用的。”李丽华表示，市面上大部分这类药物的成分都是从蓝莓、胡萝卜里提取的，平时注意饮食均衡，多吃深颜色的蔬菜水果，可达到同样的效果。

“很多人觉得通过按摩、贴耳穴的方法，可以改善视力，但其实近视的情况不会有任何改变。”李丽华解释。

“按摩、贴耳穴能使眼部血液循环更加畅通，短期内视力有可能会提高，但当按摩效果消失后，近视依然存在。”李丽华表示。