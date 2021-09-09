心头一颤并发症竟是脑卒中

心房颤动（简称房颤），是临床最常见的持续性心律失常。我国成人中房颤的患病率约为0.7%，且发病率随着年龄的增加逐渐增高。但就是这个常见病，它却有可能成为脑卒中的“导火索”。

案例回放： 没坚持服药 大爷房颤变偏瘫

65岁的王大爷，长期患高血压，未遵医嘱口服降压药物治疗，2年后突发心动过速到当地医院急诊就诊，心电图检查证实为心房颤动，给予药物治疗控制心率后好转回家。

当时医生嘱其长期口服降心率药物和抗血栓药物治疗，但是王大爷不以为然，感觉病好了，一个月后突发左侧肢体偏瘫，来医院做脑CT检查确诊为心房颤动导致的脑栓塞，需要长期抗血栓治疗和康复训练。

这一临床病例说明控制心房颤动的病因是至关重要的。

别小瞧房颤 轻则心悸重则中风

房颤发作时，心房的激动频率可达300-600次/分钟, 且节律绝对不规整；心房丧失了有效的收缩功能，通过房室结下传到心室的频率约为100-160次左右，节律亦绝对不齐，心脏泵血的功能降低25%左右。

心房颤动最常见的三个原因是冠状动脉粥样硬化性心脏病、高血压性心脏病以及心脏瓣膜病，另外还有一些少见的疾病，比如说甲状腺机能亢进的病人也非常容易发生心房颤动。

房颤虽是常见病，但它的破坏力可不容小觑。房颤发作时由于心率较快，患者通常会有心悸、乏力、眩晕等症状；长期房颤，还可以导致心脏增大，心力衰竭。房颤最严重的并发症是脑卒中（俗称“中风”），房颤患者的脑卒中发生率为正常人群的5-17倍。房颤患者死亡率是正常人群的2倍。

治疗房颤的手段 了解下

药物治疗：这是目前最常用的治疗方法，包括抗心律失常药物治疗和抗凝治疗。但目前尚无根治性药物。

非药物治疗：包括电复律治疗、导管射频消融治疗、起搏器治疗、外科手术治疗等多种方法，其中射频消融治疗具有创伤小、成功率高等优点，因而目前应用最为广泛。

房颤的射频消融治疗是通过一根远端能够释放射频能量的消融导管，在X线和三维标测系统指导下对与房颤密切相关的部位（特别是肺静脉）进行毁损，从而根治房颤。目前阵发房颤射频消融成功率约为80%左右。

文/王健（北京老年医院）