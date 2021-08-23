自热食品好吃又方便 掌握正确“姿势”防烫伤

随着人们生活节奏加快和对生活品质的追求，快捷方便的自热食品逐渐得到普及，适应于“一人食”、外出旅游等多种消费需求。不过，鉴于自热食品快速高温加热的自身性质，还是存在一些“使用”时容易忽略的隐患。

作为消费者，我们应该如何安全地选择和食用自热食品呢？

选择正规厂家的产品

观察包装袋体是否完整

自热食品是一种方便食品，不依赖常见的明火等加热方式，仅需用凉水与包装中自热包反应产生热量，即可实现对食品进行复热。自热食品通常为预包装食品，按照《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》（GB 7718-2011），预包装食品标签标示应包括：食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号等。常见的自热食品有火锅、米饭、粥类、米线（米粉）、汤类等。消费者在选购自热食品时，要选择正规厂家生产的产品；观察包装盒体、袋体是否完整无破损；不要购买标签信息不全的产品。

严格五个操作流程

有效预防高温烫伤

在食用自热食品前，如发现自热包有“露粉”等现象，就不要“使用”。应严格按照自热食品说明书步骤操作：

1.“使用”时添加凉水还是热水？

使用凉水与自热包反应，如添加热水或者开水，就容易因反应过快，导致自热包剧烈膨胀，甚至破裂。

2.加热时，堵塞透气孔会有危险吗？

在加热时，确保外包装上的透气孔或排气孔通畅，以免因蒸汽压力过大导致外包装突然开裂，发生烫伤等危险。

3.放在哪里加热更安全？

“使用”自热食品时，将其放置在隔热垫上进行加热，不要放在玻璃、塑料等台面上，以免发生危险。

4.加热过程中可以触摸外包装吗？

消费者要看护好儿童，在加热过程中尽量避免触摸外包装，待自热包不再反应，食品降至适宜温度后再食用，以免烫伤。

5.完成加热后，还需注意什么？

在自热包“使用”后，避免与水二次接触，导致再次发生反应。

注意“使用”场所

携带遵守规定

自热包原料多以镁粉、铁粉、铝粉、生石灰等为主，与水反应放热时会产生少量氢气。如多人同时大量“使用”自热食品，应选择空气流通好的场所。有的消费者会在旅途中选用自热食品，但应遵守相关规定，确保旅途安全。镁粉、铝粉属于航空危险品，中国民用航空局明令禁止随身携带和托运；自热食品在加热过程中产生的气体，可能会诱发烟雾报警，多地明确禁止在列车上“使用”自热食品。

文章来源/中国食品科学技术学会

文/吴晓蒙（农大食品科学与营养工程学院副教授）

廖小军（农大食品科学与营养工程学院院长、教授）