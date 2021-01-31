冷冻食品和进口食品能否正常食用？国家食品安全风险评估中心回应

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国家食品安全风险评估中心：消费者采购食品时要注意五点

人民网北京1月31日电 （许心怡）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍人民群众就地过年和春节期间疫情防控有关情况。会上，针对“冷冻食品和进口食品能否正常食用”的问题，国家食品安全风险评估中心副主任李宁进行了回应。

李宁表示，新冠病毒是呼吸道病毒，主要经呼吸道飞沫和人与人密切接触传播，经消化道感染的可能性极小。“新冠病毒核酸检测主要是针对病毒的核酸片段，无论是活病毒、死病毒，都可能检出核酸阳性，因此食品检出核酸阳性，不代表它就具有传染性。这些食品检出核酸阳性，只能说明它曾经被新冠病毒污染过，到目前为止，还没有发现消费者经采购、加工食品而感染新冠病毒的案例报道。从全国各地对食品及其外包装特别是进口食品及其外包装的新冠病毒核酸监测来看，总体的阳性检出率也比较低，不到万分之一，而且主要集中在食品的外包装，总体的污染量也是比较低的，因为新冠病毒在食品的表面不会繁殖。”他说。

“综合分析，存在活病毒的可能性还是比较低的。特别是对进口食品，无论是进口环节还是流通环节，我们都按照物防的相关要求，加大了预防性消毒和核酸检测，而且在源头加强管控。在这种情况下，食品存在活病毒的可能性也非常小。特别是发现一些问题食品后，也都及时进行了处置。因此，消费者因接触食品而感染新冠病毒的可能性是非常小的。”李宁说。

李宁强调，在疫情防控常态化下，消费者要增强防护意识，一定要按照相关要求，做好防护。在处理食品及其包装整个过程中，要勤洗手，保持良好的手卫生，不要用不清洁的手触摸口、眼、鼻，特别是处理进口食品更要注意。

他特别提醒消费者，一定要牢记世界卫生组织推荐的食品安全五要点：保持清洁、生熟分开、烧熟煮透、食物保持安全温度、使用安全的水和清洁的食材。