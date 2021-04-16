违法携带禁限物品进医院将担责

《北京市医院安全秩序管理规定》已经于去年7月1日施行，为进一步提升医院安检工作质量，市卫健委与市公安局共同制定并发布了《北京市医院禁止、限制携带物品名录》（以下简称《名录》）。《名录》明确禁止携带管制器具、危险物质等五类物品，限制携带菜刀、棍棒等六类物品进入医院。违法携带禁限带物品进入医院的，将承担相应的法律责任。

五类物品禁止携带 六类物品限制携带

北京青年报记者注意到，根据《名录》规定，禁止携带进入医院的物品有五大类，分别是：枪支、弹药，包括制式枪支、非制式枪支、仿真枪，枪支配用子弹、手榴弹、手雷、炸弹等；管制器具，包括匕首、三棱刀、带有自锁装置的弹簧刀以及其他相类似的单刃、双刃、三棱尖刀，弩等管制器具；爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性、传染病病原体等危险物质，包括各类火药、炸药及其制品和雷管、导火索等点火、起爆器材，烟花爆竹，氰化物、农药等剧毒化学品，放射性物品，硫酸、盐酸等腐蚀性物品，炭疽杆菌等传染病病原体，氢气、甲烷、液化石油气、水煤气，汽油、煤油、柴油、乙醇、乙醚，红磷、黄磷，碳化钙(电石)、镁铝粉，高锰酸钾、氯酸钾等易燃易爆危险品；各类毒品，比如海洛因、可卡因、大麻、冰毒等；国家规定的其他禁止制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置的物品。

限制携带物品主要有六类：菜刀、水果刀、美工刀、手术刀、雕刻刀、刨刀、铣刀等刀具；锤、斧、锥、铲、锹、镐等器具；矛、剑、戟、飞镖、弹弓、弓、箭、电击器等器具；伸缩棍、双节棍、棒球棍等棍棒；催泪瓦斯、胡椒辣椒喷剂、酸性喷雾剂、驱虫动物喷雾剂等物质；其他可能造成人身伤害或者危及公共安全、公共秩序的物品。

《目录》实施以来检出禁限物品105件

禁止携带和限制携带的物品有何区别？市公安局相关负责人解释，禁止类物品是国家法律明文规定不让带入的物品，而限制类物品则是结合医院的实际情况增加的，在执行过程中，都不可带入医院。禁止类物品一旦被查出，安保人员要向警务室报告、收缴，有关部门会结合治安管理处罚法予以处罚。而患者可以将限制携带的物品暂存在医院门口的临时寄存处，就医结束可以取走，这类物品不在处罚范围内。

根据《北京市医院安全秩序管理规定》，违法携带禁限带物品进入医院，将承担相应的法律责任。《名录》自4月9日施行以来，全市各大医院严格执行安检制度，对照《名录》要求，累计检出禁限带物品105件，公安机关依法行政拘留携带管制刀具的违法行为人1名。

全市二级以上医院设置警务室164家

为保证安全的就医环境，在开展安检方面，本市坚持人防、物防、技防相结合，提高医院安全秩序管理水平。市卫健委副主任李昂介绍，本市在二级以上医院设置了警务室164家，警务室和属地派出所定期组织医院开展反恐防暴、处突、恶性伤医等应急演练。

在技防方面，全市有231家医院安装了一键报警装置，有86家医院配备了人脸识别系统。本市加大财政投入，为市属22家医院增配安检门和X射线安检仪等安检设备。北京协和医院、民航总医院等医院自筹资金，安装了安检门等安检设备。市卫健委和市公安局联动，对医院安保骨干进行了手持安检培训，指导医院科学制定安检方案，优化安检流程。

目前，全市实施安检的医院有237家。其中三级医院99家，基本实现了全覆盖。（记者 蒋若静）