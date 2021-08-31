补维生素能预防心脏病？并不能！

相信你也听到过妈妈的唠叨：“多吃点水果蔬菜补充维生素。”可是现代人生活节奏快，花时间购买、清洗、烹调，不如吃几片维生素片来得方便。所以，在这个全民养生的年代，除了保温杯泡枸杞，服用各类维生素片也受到很多中老年人甚至年轻人的追捧。

商家的广告总是无孔不入，比如说维生素是人体所必需的元素，它的功效数不胜数：防止衰老，促进免疫，预防心脏病，甚至还能抗癌……这些功效究竟是真是假呢？防止衰老和促进免疫功能，这两项比较难量化，我们姑且不说。

而心脏病和癌症，都是疾病范畴，补充维生素片，能有作用吗？

很遗憾地告诉大家，补充维生素对预防心脏病和癌症的效果并不明确。

你可能还会抱以希望，吃维生素片即使不能预防心脏病和癌症，起码也能强身健体，对身体无害吧。

再次遗憾地告诉大家，有充分证据表明，服用维生素E对预防心脏病和癌症无益；那些吸烟的人补充β胡萝卜素，反而会增加肺癌风险，也会增加心脏病或中风死亡风险。

因此，美国预防服务工作组（USPSTF）最近发布声明，反对通过补充维生素E和β胡萝卜素来预防心血管病和癌症，而复合维生素以及其中单个或联合营养素预防心脏病和癌症的获益和风险尚不明确。

那么，补充维生素真的对身体没有好处吗？难道妈妈的唠叨并不科学？还真不是！

2019年一项纳入27000名成年人的研究发现，充分的营养摄入可以降低死亡风险，比如适量摄入维生素K和镁与死亡风险降低有关；适量摄入维生素A，维生素K和锌与心血管死亡风险降低有关。但是，需要注意的是，这些营养素与全因死亡风险和心血管死亡风险之间的关联，仅限于从食物摄取的来源，而非额外补充剂。

貌似“十全大补”的维生素片还吃不吃了？答案是：不如多吃水果蔬菜。换句话说，你妈妈让你多吃水果蔬菜，是对的！

要知道，即使是在太空舱活动的宇航员，在如此独特的生存环境下，他们也只需要补充维生素D，因为航天器的保护层使他们晒不到太阳。

所以，我们再次重申这个观点，额外补充维生素，不如多吃水果蔬菜！对于普通人来说，富含蔬菜、坚果、全谷物和水果的健康饮食比保健品对健康更有益，维生素片不能代替食物中的营养。

当然，对于营养缺乏的特殊人群，应该遵照医嘱在改善饮食营养的基础上额外进行营养补充。

文/刘健（北京大学人民医院）