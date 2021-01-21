泡养生脚：时间、水温有讲究

冬季寒冷，除了喝个羊肉汤滋补暖身，泡脚也是一个不错的选择。常言道“百病从寒起，寒从脚下生”，每天用热水泡泡脚，可驱除寒气，缓解疲劳。广州医科大学附属第二医院中药房主管中药师黄勇梅介绍，脚是人的“第二心脏”，泡脚通过对足部进行浸浴和按摩刺激，由经络传到内脏相关部位，可畅通全身气血，调节各脏腑器官功能，提高机体自我防御及免疫力，达到扶正固卫的效果。

如何科学泡脚，却是一门学问。操作得当，强身健体；操作不当，有损健康。因此，合适的足浴盆、水温、水量和时间都非常重要。

足浴盆的选择：足浴盆的选用应尽量高一点，使能泡到小腿2/3 以上的部位。另外，中药泡脚最好选用木桶或搪瓷盆。因为铜盆、铝盆等金属盆中的化学成分不稳定，容易与中药中的鞣酸发生反应，生成鞣酸铁等有害物质，使药物的疗效大打折扣。

水温：泡脚的水温不宜过热或过凉，因为太冷易引起感冒等不适，太热会烫伤皮肤。成年人的泡脚最佳水温在38℃-43℃左右；儿童对温度极其敏感，老年人对温度感觉迟钝，二者泡脚的最佳水温在35℃-40℃左右，并应当由家人先试水温，防止发生烫伤。

水量：泡脚时水量以淹过踝部至小腿中下段为宜。泡脚时也别干泡，可同时进行足部按摩。如泡脚5分钟左右后，可用双手在温水中按摩脚心、脚趾，也可用左右脚交替着搓，直到脚掌发热为止。

时间：泡脚的最佳时间为20-30分钟。泡脚时间如果过短, 很难达到预期的效果。但如果泡脚时间过长，会导致双脚的血管过度扩张，人体内的血液更多地流向下肢，容易引起心、脑、肾脏等重要器官供血不足，造成胸闷、头晕等反应，严重者甚至会发生昏厥。另外儿童的皮肤比较细嫩，不宜久泡，且泡脚时间过长，足底的韧带会变得松弛，不利于足弓的发育形成和维持，因此儿童的泡脚时间可缩短为10分钟。

Tips

泡脚要注意以下细节

泡脚虽好，也不是人人适宜，使用时还需注意以下几点：

1、饭前饭后半小时不宜泡脚，泡脚最好选择在饭后一小时再进行。

2、有脚部疾患的人群（如足部有炎症、外伤、皮肤溃破或烫伤者），或有血管相关性疾病（如有血栓、血管瘤、动脉闭塞等）的患者，均不宜泡脚，以免造成局部感染或加重病情。

3、糖尿病患者应谨慎泡脚，若泡脚时要特别注意水温，可先让家人测测水温或自己用温度计来监测水温，水温控制在38℃-40℃为宜。

4、妊娠期和经期女性应谨慎泡脚，尤其不宜用中药足浴。

5、婴幼儿不宜泡脚；儿童若泡脚，注意水温不能太热，时间不宜过长。

6、泡脚时以微微出汗即可，不要大汗，泡脚后建议喝杯温水补充水分。（记者 余燕红 通讯员 许咏怡）