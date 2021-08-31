连续三日零新增！多地解封，本轮疫情得到有效控制

北京市朝阳区望京街道国风社区解封后，家长带着孩子一起走出社区。图片来源：人民日报海外版

8月30日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例37例，均为境外输入病例。本土病例连续三日零新增！

“目前我国本轮疫情已得到有效控制，全国疫情总体呈下降趋势，全国层面发生大规模疫情的风险得到有效遏制。”国家卫健委新闻发言人米锋在近日召开的国务院联防联控机制发布会上铿锵有力地表示。

随着北京、河南、江苏、湖南等地陆续发布公告，多地宣布疫情风险等级降低、封控区解封，开始逐步恢复正常的生产生活秩序。

北京市

8月24日零时，封闭管理21天后的人们迎来了激动人心的“解封时刻”。图为北京市朝阳区望京街道国风社区的居民和工作人员一起倒计时报数。图片来源：人民日报海外版

“5、4、3、2、1，解封啦！”8月24日零时，在北京市朝阳区望京街道国风上观、国风北京小区，随着工作人员和居民整齐的倒计时报数声，封闭的大门缓缓打开，社工卷起警戒线，封闭管理21天的人们迎来了激动人心的“解封时刻”。

据北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会介绍，截至8月23日24时，朝阳、海淀、昌平、房山四个区21个封控小区全部解封，目前，全市均为低风险地区。

河南省

8月28日，在郑州市二七区京广路街道的一个小区里，市民在等候解封。新华社记者 许雅楠摄

8月28日中午12时，京港澳高速郑州圃田站出入口，车辆有序通过。新华网河南频道记者 聂冬晗摄

8月28日正午来临之际，二七纪念塔钟楼塔钟敲响了12下，这是郑州的“历史时刻”。高速出入口，车辆有序地缓缓驶出，河南解封了！

郑州市新冠肺炎疫情防控领导小组办公室发布通告，自2021年8月28日12时起，郑州市中高风险地区全部清零，封闭、封控区域全部解除；全市离郑“个人核酸证明查验服务点”撤除。

江苏省

8月26日，南京市江宁区禄口街道城管工作人员正在张贴温馨提示。当日，江宁区新冠肺炎疫情联防联控工作指挥部发布通告，禄口街道符合转入常态化防控条件。 新华社记者 季春鹏摄

8月27日，游人在南京夫子庙景区游玩。 新华社记者 季春鹏摄

根据江苏省南京市新型冠状病毒肺炎疫情联防联控工作指挥部通告，自8月19日起，南京市已全域转为低风险地区。当居民们走出家门，城市街道上重燃久违的烟火气，生活正慢慢重启。

8月26日，在严格落实各项疫情防控措施的基础上，南京市开始有序恢复开放旅游景区的室外区域；同日上午10点16分，在南京禄口机场，首架出港航班东航MU2923航班顺利起飞，前往青岛。

湖南省

8月25日，在长张高速张家界收费站出入口，一辆汽车准备上高速。新华社记者 陈思汗摄

8月27日，在张家界市天门山景区入口处，工作人员打开景区大门。新华社记者 陈思汗摄

8月25日8时，张家界拆除所有交通卡口，有序恢复公共交通，沉寂已久的街道，重现车水马龙的景象。

当日，张家界市永定区永定街道、崇文街道、南庄坪街道、官黎坪街道、大庸桥街道、阳湖坪街道，从中风险地区调整为低风险地区。调整后的张家界市，全域均为低风险地区。

自8月27日8时起，湖南省张家界武陵源核心景区、天门山景区和张家界大峡谷景区三个景区经严格评估，达到开放条件，恢复开放。

当街道重现车水马龙、餐馆逐步恢复堂食、风景区渐次开放，当人们携家带口出门逛街、踏青、品尝美食……一丝丝熟悉的烟火气息，在“解封啦”的欢呼雀跃中悄然回归。

截至8月30日17时，全国高风险地区清零，中风险地区降至16个，全国疫情防控形势持续向好。

守望相助，共克时艰！这一轮疫情，“德尔塔”来势汹汹，在本土多点扩散，疫情防控形势格外严峻。为有效应对疫情，各地各有关部门迅速行动、果断处置，群众全力配合做好疫情防控。在全国人民的齐心努力下，再次有效阻断了疫情蔓延。

“解封不等于解防。”随着德尔塔等变异毒株在全球流行，常态化疫情防控丝毫不能松懈。应继续做好个人防护，科学佩戴口罩，勤洗手、多通风、少扎堆，积极接种新冠病毒疫苗，共筑全民免疫屏障！（杨迪 实习生韩溪芮）