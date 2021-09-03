世卫组织监测新冠病毒“缪”变异株

据英国《新科学家》杂志网站和美国《国会山》网站1日报道，世界卫生组织（WHO）在周二的新冠疫情每周公报中称，今年1月首先在哥伦比亚发现的新冠病毒新变异株“缪”（μ）可能具有较高的疫苗耐受性，能逃避之前感染或接种疫苗带来的免疫力，因此已将其列为“感兴趣变种”，并将对其开展进一步监测。

“缪”（B.1.621）首先在哥伦比亚发现，目前在南美和欧洲也有确诊病例记录。WHO称，“缪”变种拥有表明“免疫逃逸潜在特性”的突变，这意味着目前的疫苗对它的抵抗效果较差。不过WHO也表示，还需要开展更多研究予以证实。

公报称，自2021年1月科学家在哥伦比亚首次发现‘缪’变种以来，有一些零星确诊病例报告，南美和欧洲一些国家也报告了一些较大的疫情。尽管测序病例中‘缪’变种的全球流行率有所下降，目前低于0.1%，但这一变种在哥伦比亚（39%）和厄瓜多尔（13%）的流行率一直在上升。

根据WHO的标准，“感兴趣变种”指的是该变种拥有能够影响病毒传播能力、症状严重程度以及免疫逃逸的遗传突变。其与“关注变种”不同，后者指的是变种能够导致公共卫生策略、疫苗或疗法的效果降低。

WHO表示：“‘缪’被认为是‘感兴趣变种’，因为它拥有一些特殊的突变，我们需要研究它们对人体免疫反应的潜在影响。 WHO病毒进化工作组共享的数据表明，通过先前感染或接种疫苗而产生的免疫力，对这种变种的抵抗力可能没有对原始毒株强，需要开展进一步研究来证实这一点。”

据美国《国会山》网站报道，“缪”是WHO列出的第5种“感兴趣变种”，其他“感兴趣变种”包括埃塔（Eta）、约塔（Iota）、卡帕（Kappa）和拉姆达（lambda）。拉姆达首次在南美的秘鲁被发现，约塔于去年11月在美国首次发现。

目前WHO将4种新冠病毒变种列为“关注变种”：在193个国家出现过的阿尔法变种、在141个国家出现过的贝塔变种、在91个国家出现过的伽马变种以及在170个国家出现的德尔塔变种。WHO于4月初将德尔塔变种列为“感兴趣变种”，并于5月11日将其列为“关注变种”。