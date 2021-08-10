拉姆达毒株感染超千例 美军队、企业要推强制疫苗令

中新网8月10日电 随着德尔塔新冠变异病毒肆虐，美国新冠肺炎感染病例急速攀升，与此同时，境内也出现逾千例最早在秘鲁发现的“拉姆达”变异株病例，传染病专家提醒必须加以留意。这也让美国军队和更多美国企业下定决心，拟施行强制疫苗令。

当地时间8月3日，顾客在美国加州旧金山一家商场内购物。

感染数超千例，拉姆达变异株敲响警钟

据流感及新冠病毒数据平台“流感数据共享全球倡议”的数据显示，目前美国已有1060例由“拉姆达”毒株引起的新冠肺炎病例。

报道称，这个数字虽远低于感染德尔塔变异株的病例，后者占美国新增病例约83%，不过，传染病专家表示，他们目前密切关注拉姆达变异株的情况。

世卫组织此前表示，拉姆达变异株出现的变化，可能令病毒传染力提高，且对抗体的抵抗力更强。

由于变异病毒的快速传播，美国新冠感染、住院和死亡病例也在不断增加。

根据约翰斯·霍普金斯大学的数据，截至8日，全美七天平均新冠感染数字突破10万，较一周前高出36%。

明尼苏达州罗彻斯特梅约医院疫苗研究小组主任波兰告诉警告称，“我们会继续出现越来越多变异株，最终可能会有一个或更多的变异株，学会如何躲过接种疫苗诱发的免疫力。”

拉姆达变异株于2020年8月在南美国家秘鲁发现。世卫组织2021年6月表示，拉姆达变异株已在多达29个国家流行，尤其是在南美洲。世卫已将其列为全球“须留意变异株”。

当地时间8月7日，美国纽约举行“夏日街道”活动，期间曼哈顿部分街道禁止机动车通行，以供人们骑行、健身或参加临时设置的娱乐项目。

变异病毒肆虐，美军、美企拟施行强制疫苗令

变异病毒导致疫情数字攀升，也让一些部门或企业下定决心实行“强制疫苗令”。

一位政府官员8月9日证实，美国防部长奥斯汀将请求批准，在9月中旬之前强制所有美国军人接种疫苗。

据报道，奥斯汀向美国总统拜登提出的强制接种疫苗建议，将在当天发给所有军人的一份备忘录中公布。拜登同日也在一份声明中表示，他“强烈”支持奥斯汀的决定。

根据五角大楼的最新统计数据，超过70%的现役军人已经至少接种了一剂新冠疫苗。

另外，截至8月9日，美国多家企业巨头已宣布，对部分或全部员工强制要求接种疫苗，其中包括沃尔玛、谷歌、脸书、泰森食品、美联航等。

卫生官员认为，接种疫苗是让员工重回办公室的重要环节。

科技巨头谷歌、脸书已表示，将强制要求重回办公室的员工接种完新冠疫苗；沃尔玛称，在办公室工作的员工和管理层必须接种疫苗，高风险郡的连锁超市店员必须佩戴口罩。

泰森食品要求，全美员工重回办公室必须接种疫苗。不过，这一要求遭遇来自员工的反弹，代表其2.4万名肉联厂工人的工会组织认为，该强制令没有获得相关机构的批准。