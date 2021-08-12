世卫组织：2022年初全球新冠确诊或将超过3亿例

综合报道，11日，世界卫生组织警告称，如果目前的发展趋势持续下去，2022年初，全球新冠确诊病例总数将超过3亿例。该机构呼吁世界各国领导人向较贫穷国家提供更多检测用品、治疗方法和疫苗来减缓传播速度。

资料图：世卫组织总干事谭德塞。 中新社记者 彭大伟 摄

8月11日，在日内瓦举行的例行记者会上，世界卫生组织总干事谭德塞表示，6个月前，世卫组织报告了全球累计确诊病例达到1亿；上周，累计确诊病例达到2亿，而“我们知道实际病例数更高”。

谭德塞指出，全球新冠感染人数是否会达到、以及多久会达到3亿，将取决所有人的作为。以目前疫情发展趋势，预计至2022年初，全球确诊病例总数将超过3亿例，但还有机会去改变。

世卫组织官员此前表示，迫切需要77亿美元的资金，以帮助在低收入国家分发疫苗、提供氧气和医疗服务。

此外，谭德塞也对西非出现关注的马尔堡病毒(Marburg)病例示警。他表示，几内亚此前通报该国西南部一名男子死亡，这是西非首例马尔堡病毒病例，世卫以及合作伙伴正支持几内亚卫生部调查病毒来源，并追踪约150名接触者。