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世卫组织：2022年初全球新冠确诊或将超过3亿例

2021年08月12日08:21 来源：中国新闻网

综合报道，11日，世界卫生组织警告称，如果目前的发展趋势持续下去，2022年初，全球新冠确诊病例总数将超过3亿例。该机构呼吁世界各国领导人向较贫穷国家提供更多检测用品、治疗方法和疫苗来减缓传播速度。

当地时间2月19日，一年一度的慕尼黑安全会议（慕安会）受新冠疫情影响，首次以线上方式举行。慕安会是全球高级决策者和学者就国际重大安全问题阐述立场、交换意见的重要平台。图为当天在柏林拍摄的世卫组织总干事谭德塞以视频连线方式出席会议的直播画面。<a target='_blank' data-cke-saved-href='http://www.chinanews.com/' href='http://www.chinanews.com/'><p align=

资料图：世卫组织总干事谭德塞。 中新社记者 彭大伟 摄

8月11日，在日内瓦举行的例行记者会上，世界卫生组织总干事谭德塞表示，6个月前，世卫组织报告了全球累计确诊病例达到1亿；上周，累计确诊病例达到2亿，而“我们知道实际病例数更高”。

谭德塞指出，全球新冠感染人数是否会达到、以及多久会达到3亿，将取决所有人的作为。以目前疫情发展趋势，预计至2022年初，全球确诊病例总数将超过3亿例，但还有机会去改变。

世卫组织官员此前表示，迫切需要77亿美元的资金，以帮助在低收入国家分发疫苗、提供氧气和医疗服务。

此外，谭德塞也对西非出现关注的马尔堡病毒(Marburg)病例示警。他表示，几内亚此前通报该国西南部一名男子死亡，这是西非首例马尔堡病毒病例，世卫以及合作伙伴正支持几内亚卫生部调查病毒来源，并追踪约150名接触者。

(责编：崔元苑、杨迪)


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