甘肃省妇幼保健院开展2021年世界母乳喂养周系列宣传活动

8月1日至7日是第30个世界母乳喂养周，甘肃省妇幼保健院以“保护母乳喂养，共同承担责任”为主题开展了2021年世界母乳喂养周系列宣传活动。

据了解，此次系列活动以母亲和婴儿为核心，遵循生命最初1000天的时间轴，开展“新手父母课堂”，采取线上线下相结合的方式，通过宣传展板、折页、电视、广播、自媒体等形式，开展健康咨询义诊、科普宣传、线上科普讲座等形式多样的健康教育活动，推出全方位多层次的母乳喂养宣教与示范服务；让新手父母充分认识母乳喂养的重要意义，提升知识和技能的可获得性。

据甘肃省妇幼保健院相关人士介绍，针对“准妈准爸”关心和困惑的问题，孕妇学校精心设计和准备，保健院邀请专家现场授课、并邀请“新手父母”参与现场互动，重点教授母乳喂养体位手法的现场互动教学，及时纠正错误的喂奶姿势，解决“新手父母”在母乳喂养过程中存在的疑虑。

在疫情防控常态形势下，保健院还采用现场直播的方式，实时向大众积极传播活动情况，并邀请大众参与“30年，感谢每一份坚持”“喂爱前行，母乳喂养周知识有奖问答”活动，进一步检验了“新手父母”母乳喂养相关知识的掌握情况。

同时，为让更多的“准妈、准爸”“孕妈、孕爸”获得有关母乳喂养的健康知识，保健院通过“妇幼健康知识线上免费大课堂”直播平台，邀请母乳喂养领域专家与大众开展在线交流。截至8月7日，参与线上直播交流的人数累计达到4000余人次。

此外，保健院的门诊、住院部、电梯电子屏滚动播出母乳喂养周宣传海报；循环播放母乳喂养科普动漫和健康讲座视频，普及母乳喂养知识，营造全社会共同关注母乳喂养的良好氛围。产科系统、儿科系统等科室通过病房护理一对一服务，为产妇提供母乳喂养指导。

该人士还表示，长期以来，甘肃省妇幼保健院高度重视母乳喂养促进支持工作，采取了一系列切实可行的措施，不断提高母乳喂养率和相关知识知晓率，指导新妈妈掌握母乳喂养知识技能，及时解决新妈妈母乳喂养过程中遇到的困难和问题，全程帮助孕产妇树立母乳喂养信心和成功的母乳喂养。另外，作为全国“婴幼儿喂养咨询项目暨第四周期母乳喂养咨询项目”成员单位，保健院通过优化婴幼儿喂养咨询平台、拓展母乳喂养咨询服务以及开展高危儿喂养与早期发展研究等手段，积极推进母乳喂养咨询项目在甘肃省的落实，医院多名专家通过了母乳喂养咨询师资培训及考核，为落实和推进“母乳喂养咨询项目”提供人才和技术保障。