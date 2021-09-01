德尔塔毒株感染者入院风险更高

显示德尔塔变异株危险性增强的相关研究越来越多。根据发表在英国《柳叶刀·传染病》杂志上的最新研究，感染德尔塔毒株的患者住院率是感染阿尔法毒株的患者的两倍。

德尔塔毒株比其他毒株更具传染性，目前已经成为全球新冠病毒传播的主力。由英国剑桥大学的研究团队完成的上述研究分析了英国在今年3月29日到5月23日之间的43338例确诊病例的数据。这些人中有51.1%的女性和48.9%的男性，30%的人年龄小于20岁，54.6%的人在20岁到50岁之间，只有6.2%的人超过60岁。

研究人员记录的阿尔法毒株感染者为34656例（占新冠病例总数的80%），而德尔塔毒株感染者为8682例（占20%）。但后者的比例随着时间的推移而不断增长，上周达到了65%。

入院率是衡量新冠病毒毒性的一个很好的指标。在这项研究中总计有2.2%的阿尔法毒株感染者在检测出阳性的两周内入院治疗（764人），有2.3%的德尔塔毒株感染者入院治疗（196人）。不过这两组数据严格来说无法比较。因为感染德尔塔毒株的人群更年轻、居住在贫穷社区、通常是印度裔。

为了展开比较，该研究作者进行了非常复杂的统计分析。得出的结果是：感染德尔塔毒株的入院风险是阿尔法毒株的2.26倍。

法国凡尔赛-圣康坦-昂伊夫林大学公共卫生和流行病学教授马哈茂德·祖莱克指出：“这是分析德尔塔毒株关联病症严重性的第三项研究。所有研究都指向同一结论：同德尔塔毒株关联的潜在、过大风险。”

英国的研究还提供了另一个关键性信息：在上述所有病毒检测呈阳性、无论感染何种变异毒株的患者中，只有1.8%的人是疫苗完全接种者（794人），24%的人只接种了一针疫苗（10466人），其余74%的人完全没有接种疫苗（32078人）。

祖莱克指出：“在研究展开期间，40%到50%的英国人口已经接种疫苗。而这次研究中只有不到2%的患者是完全接种者。”

该研究共同作者安妮·普雷萨尼斯强调：“我们的分析显示，在疫苗缺席的情况下，德尔塔毒株引发的疾病要比阿尔法毒株引发的疾病给卫生系统带来更大的压力。疫苗完全接种是降低德尔塔毒株导致的个体感染症状风险的关键条件，它同样也是降低重症风险和入院风险的关键条件。”

另据世界卫生组织8月30日发布声明说，今年12月1日前欧洲可能还会有20多万人死于新冠病毒。世卫组织欧洲区域办事处主任汉斯·克卢格当天发表声明说，所辖区域上周新冠死亡人数攀升11%。他说：“一项可靠预测显示，12月1日前，欧洲将新增23.6万（新冠）死亡病例。”世卫组织欧洲区域成员包括53个国家和地区。欧洲区域迄今记录130万新冠死亡病例。

克卢格说，新冠病毒德尔塔毒株蔓延、一些国家“过度放宽”防疫措施、夏季人员流动增加令新冠病毒快速传播。

文/新华社